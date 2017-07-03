В августе в Тель-Авиве петербуржская группа Messer Chups

12 августа в тель-авивском клубе "Гагарин" выступит группа Messer Chups (Cанкт-Петербург).Выступление группы будет сопровождаться видеорядом из эротических фильмов, фантастики и низкобюджетного хоррора 1950-х годов. Вечер откроет израильская группа Monti Fiori.

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Messer Chups на протяжении последних уже почти 20 лет уверенно выдают практически безупречный стандарт протяжной, мелодичной и акцентированно беззлобной гитарной музыки. Британский журнал Hartford Advocate написал о них: "Дайте Тарантино несколько лет, и эти ребята отметятся во всех его фильмах".

Messer Chups — это серф-рокабилли-группа из Санкт-Петербурга, чей пятидесятнический шик вперемешку с эстетикой пин-апа и видеорядом из низкопробного хоррора на Западе знают гораздо лучше, чем в России: коллектив объездил с гастролями почти весь мир и даже издавался на лейбле Майка Паттона — Ipecac. Они часто пишут на афишах "Серф из России", и это звучит настолько экзотично, что собирает публику где угодно. В Израиле "Messer Chups" выступали единожды — в 2003 году. В тот раз Олег Гитаркин поднимался на сцену с Лидией Кавиной — всемирно известной исполнительнице на термен-воксе.

Messer Chups появился в конце 1990-х годов, его фактически создал Олег Гитаркин после распада своего предыдущего проекта "Нож для фрау Мюллер". В музыкальном смысле это было продолжением истории, но в новом коллективе оказалось гораздо больше потенциала. Это объясняется тем, что для Гитаркина эстетика подачи материала всегда была не менее важна, чем качество звучания. И он нашел весьма интригующую форму, в которой вибрирующая и самоироничная серф-гитара сочетается с ретросаундом и эротик-, экзотик-, трэш-, и пин-ап компонентами из фантастики и хоррора 1950-х годов (при этом обязательный видеоряд сопровождает и дополняет выступления).

Группа также записала саундтрек к фильму Рашида Нугманова "Игла Remix", а ранее Гитаркин написал музыку к цирковому шоу "Кракатук" по произведениям Гофмана, на основе музыки Петра Чайковского. Музыка Гитаркина также звучит в саундтреках для фильмов "Семь кабинок", "Даун-хаус", "Неваляшка", "О чем говорят мужчины". Среди тех, кто принимал участие в записи альбомов Messer Chups, была Лидия Кавина, внучатая племянница и ученица изобретателя терменвокса Льва Термена, а также музыкант и саунд-продюсер Игорь Вдовин.

Публикуется по материалам PR-агентства