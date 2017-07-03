Trick Art в Беэр-Шеве: "граффити-приключения" от спрей-арт-группы Brain Mash

Trick Art, международная 3D выставка,"граффити-приключения" от спрей-арт-группы Brain Mash, состоится в августе этого года в Беэр-Шеве. Компания-организатор Adam Ben Or Productions Ltd посвящает ее всем жителям Юга.

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Trick Art – это волшебные миражи и оптические иллюзии, одинаково впечатляющие как детей, так и взрослых, а также возможность хорошо провести время всей семьей в период школьных каникул.

Группа Brain Mash – арт-дизайн студия в Новосибирске, мультимедийное сообщество, объединившее под своей крышей талантливых художников и дизайнеров. Ранее израильтяне уже имели возможность увидеть творчество членов этой студии – Ивана Копенкина, Вадима Кулишова, Ивана Афанасьева, Александра Аржанова и Василия Каптырева, которые рисуют баллончиками краски с пульверизатором.

Группа демонстрирует свое волшебное искусство по всему миру, а в Беэр-Шеву прибыла прямиком из Китая. Brain Mash – это сообщество свободных художников и дизайнеров, настоящих профессионалов и фанатов своего дела, привносящих в работы собственные фантазии и переживания. Первопроходцем арт-течения Spray art является художник, работающий под псевдонимом TAKI 183 – его подписи фигурируют под граффити на нью-йоркских стенах . Художников этого направления называют также "райтерами", а наиболее известный из них – загадочный Роберт Бэнкси, житель британского города Бристоль.

С 20-го июня в беэршевском зале "Гейхал а-Тарбут у-Спорт" кипит работа над сорока огромными полотнами, которые расписываются в трехмерной технике: сцены из сказок, фэнтези, приключенческие сюжеты, выглядящие невероятно реалистично.

Одно из ключевых полотен посвящено местной футбольной команде "Хапоэль". На картине будет изображена вся команда во главе с капитаном. Благодаря оптической иллюзии человек, сфотографировавшись на фоне такой картины, может убедить друзей, что встреча с кумирами была в действительности. Для удобства посетителей возле всех картин будут отмечены места, с которых фотография получается наиболее убедительной.

Кроме того, посетители выставки смогут побыть великаном или гномом, зайдя в волшебное пространство комнаты под названием "Большой-Маленький": человек стоящий в одном углу, представляется стороннему наблюдателю великаном, а, перейдя в другой угол, он превращается в гнома.

Оптические или зрительные иллюзии основаны на законах оптики, знании физиологии человеческого глаза и психологии зрительного восприятия. В искусстве намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, хорошо известные по классическим работам Мориса Эшера и Сальвадора Дали.

Столица Негева была выбрана продюсерской компанией не случайно: их выставка посвящена всем жителям Юга. По мнению Исраэля Адама, главы компании Adam Ben Or Productions Ltd, пришло время отправиться из центра страны на Юг, который полон разнообразных достопримечательностей. Израильтяне, направляющиеся в Эйлат или Мицпе Рамон, могут сделать остановку в Беэр-Шеве и осмотреть эту волшебную экспозицию, совместив приятное с полезным.

Выставка откроется 2 августа, а пока можно заглянуть за кулисы и посмотреть, как идет работа над картинами на русскоязычной странице в социальной сети Facebook.

Текст: Маша Хинич. Материал предоставлен организаторами выставки