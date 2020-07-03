"Искусство – стрельба в неведомое". Андрей Макаревич в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Макаревич – музыкант, поэт, художник, телеведущий, основатель рок-группы "Машина времени".

13-летний мальчик спросил: "Зачем нужна религия, если есть вера?" "Потому что всегда находились люди, которые понимали, что веру можно использовать". "А что такое вера?" "Вера – желание и способность слышать голос Всевышнего".

Мальчик 15 лет: "Что такое кураж?" "Особое возвышенное состояние духа, позволяющее тебе заблуждаться насчет собственных возможностей, и именно это заблуждение позволяет тебе иногда прыгнуть чуть-чуть выше, чем ты можешь".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Макаревичем

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.