Юная мусульманка стала первой в США моделью, не снимающей хиджаб

Во время прошедшей недавно в Милане недели высокой моды многие журналисты обратили особое внимание на молодую темнокожую модель в хиджабе, участвовавшую в показах коллекций Max Mara и Alberta Ferretti. Девушка вела себя скромно, общалась с американской моделью палестинского происхождения Гиги (Джиджи) Хадид.

Между тем, эта модель – 19-летняя мусульманка Халима Аден – уже хорошо известна многим. О ней пишут Cosmopolitan, The Huffington Post, People и другие издания. Халима охотно дает интервью и не скрывает, что гордится скорым участием в пятом сезоне модного шоу Yeezy, которое устраивает знаменитый рэпер Канье Уэст, муж Ким Кардашьян. Обычно участницы этого шоу позируют в весьма откровенных, часто прозрачных нарядах.

Американские СМИ стали писать о Халиме Аден, начинающей модели сомалийского происхождения, в ноябре 2016 года, когда она приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Миннесота", добившись права выйти на шоу в купальниках в буркини и хиджабе (видео). Вскоре после конкурса Халима подписала контракт с агентством IMG Models, которое представляет таких супермоделей, как Кейт Мосс и Гиги Хадид, и приняла участие в неделе высокой моды в Нью-Йорке. В договоре с агентством оговорено, что Халима участвует в показах, не обнажая тело и не снимая хиджаб. В шоу Уэста она будет первой моделью в традиционной мусульманской одежде.

На фоне публикаций о необычной модели растет число подписчиков Instagram Халимы Аден. На этой неделе оно достигло отметки 100 тысяч человек.

Модель призывает ко взаимной терпимости. Так, например, в ее блоге была опубликована фотозаметка о двух девочках – еврейке и мусульманке, которые на Хэллоуин играют в супергероев "джуслимов" (jewish+muslim).

😂💞 A post shared by Halima Aden (@kinglimaa) on Feb 23, 2017 at 9:21am PST





