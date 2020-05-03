"Заповедник 121": Витаминки для русского бизнеса. Политики на карантине. Шутки от Кремля. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 121-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Мишустин, Володин, Матвиенко, Сечин и Рогозин в нашем новом сюжете о докторе Айболите и его рекомендациях по лечению умирающей экономики России.

2. Трамп, Собчак, Путин, Меркель, Лукашенко, Шойгу, Ганц и Нетаньягу вместе сидят на карантине в коммунальной квартире. Каждый занят своим делом.

3. В сюжете по мотивам КВН мы представляем вам команду "Кремлевские имбирята". В составе: Золотов, Володин, Собянин, Матвиенко, Сечин и Мишустин. На повестке дня шутки о разрастающихся полномочиях правоохранительных органов России.



Инфоповоды:

– Правительство РФ заявило о вступлении в действие второго пакета мер по поддержке экономики в период пандемии.

– Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

– В Израиле достигнута договоренность о создании коалиционного правительства.

– Путин считает, что "его заслуги пока рано оценивать" мозаикой в строящемся храме Минобороны.

– В Беларуси прошел республиканский субботник.

– По сообщениям СМИ в ближайшее время правительство РФ внесет в Госдуму поправки к Закону о полиции, существенно расширяющие полномочия правоохранительных органов.



Все выпуски "Заповедника" (DW)