"Заповедник 96": Миллиарды для Африки. Арабская ночь Аль-Багдади. Преемники Путина. Мультсатира

В воскресенье, 3 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 96-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: сказка о добром докторе Айболите-Путине и его помощниках, списывающих долги африканцам и поставляющих им оружие и новые миллиарды. Еще одна сказка – об Аладдине-Трампе, который "выгребает из щелей ИГИЛ" и празднует победу над Аль-Багдади вместе с Иванкой, Меланией и Майком Помпео. Путин бродит по магазину в поисках подходящей модели своего преемника. Консультирует – Песков, за спиной шепчутся – Симоньян, Скабеева и Соловьев.

В этом выпуске нашли отражение: заявление Путина о списании кредитов африканским странам на сумму 20 миллиардов долларов и о заключении новых контрактов на поставку вооружений; уничтожение лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади; заявление Дмитрия Киселева на встрече со студентами о том, что Путин "с утра до вечера" думает о преемнике.

Все выпуски "Заповедника" (DW)