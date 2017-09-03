Связанная художник-инвалид на девять часов поднялась в воздух на шариках. ФОТО

В воскресенье, 3 сентября, в рамках фестиваля Unlimited в концертном зале Сиднейской оперы было показано необычное произведение "Хайрофобия" в исполнении австрийско-британской художницы Ноёми Лакмайер.

Связанная по рукам и ногам женщина была поднята на девять часов над сценой на 20 тысячах разноцветных надувных шариках, наполненных гелием.

Идея такой инсталляции пришла к голову Ноёми 10 лет назад, пишет The Sydney Morning Herald. Она была вдохновлена историей полета на воздушных шариках американца Ларри Уолтерса в 80-е годы и австралийским комедийным фильмом Danny Deckchair (2003). Позже ее решимость провести подобный эксперимент укрепил просмотр мультипликационного фильма "Up" (компания Pixar, 2009).

Впервые Лакмайер поднялась в воздух на шарах в Лондоне, в рамках фестиваля Antidote.

Хайрофобия – это иррациональный страх перед счастьем. Ноёми Лакмайер, как никто другой, знает, что это такое: всю свою жизнь она провела в инвалидном кресле, мечтая вырваться из него и страшась этого.

Она говорит, что испытывает и страх, и невероятный душевный подъем, когда оказывается в воздухе и положение ее тела меняется в зависимости от количества и состояния шаров. По ее оценке, риск невелик, а с определенными неудобствами она научилась справляться.