3 сентября 2017 г.
последняя новость: 13:53
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:53 Лолита в Израиле с новой программой – "без комплексов"
13:27 Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи
11:09 Связанная художник-инвалид на девять часов поднялась в воздух на шариках. ФОТО
09:26 Патрисия Каас возвращается к французским корням
08:53 Ирина Шейк путешествует по Израилю: скромна в Иерусалиме, сексуальна на Мертвом море
14:41 L'Oreal разорвала контракт с первой моделью-трансгендером из-за расистского заявления
10:27 Спектакль "В туннеле" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные
17:15 Фильм, снятый арабкой из Назарета, примет участие в борьбе за "Оскар-2018"
14:31 В декабре Московский цирк на льду представит в Израиле "Алису в стране чудес"
14:28 "Лебединое озеро" московского балета под управлением Вячеслава Гордеева - в ноябре в Израиле
Досуг

Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати фото
Зрители попадут в атмосферу каждого времени года, увидят снег, листопад и расцвет природы, которые состоятся на их глазах

Публикуется на правах рекламы

В октябре этого года в Израиль приезжает с гастролями Московский театр людей и кукол "Чудаки", который покажет программу "Времена года". В рамках этого яркого и красочного шоу для всей семьи продолжительностью два часа, артисты расскажут в своей оригинальной манере как сменяют друг друга осень, зима, весна и лето.

- Приобрести билеты на спектакль "Времена года"

Зрители попадут в атмосферу каждого времени года, увидят снег, листопад и расцвет природы, которые состоятся на их глазах.

Шоу рекомендовано для детей 2 лет и старше, билет обязателен для ребенка любого возраста.

Театр людей и кукол "Чудаки" был основан в 1998 году, в труппу входят профессиональные актеры, способные передать все нюансы эмоций и вызывать любые чувства.

Труппа, которой руководит Леонид Заслонко, известна не только в России: артисты побывала с гастролями в Великобритании, Польше, Белоруссии, Латвии, Катаре и других странах, где их тепло принимали.

"Чудаки" участсовали во множестве международных фестивалей театров кукол. В 1994 году за спектакль "Наш теремок" труппа удостоилась звания лауреата фестиваля "Эра милосердия".

Этот театр дарит зрителям возможность окунуться в чудесный мир сказки, куда нет входа суете и рутинным проблемам, и пробуждает фантазию.

Хотя театр людей и кукол "Чудаки" ставит сказки, не следует забывать, что в каждой из них есть доля правды и зерно мудрости. За годы своей работы театр создал множество полноценных спектаклей, игровых программ и развлекательных шоу.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017