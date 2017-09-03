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Досуг

"Неон-шоу" – захватывающий цирк нового поколения в Израиле

время публикации: 14:35 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
"Неон-шоу" – захватывающий цирк нового поколения в Израиле

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Кто поможет детям попасть в сказку? Конечно же, родители – ведь они самые сильные, умные и добрые… Новый год – удивительное время, добрый и светлый праздник, когда сказочный дух буквально витает в воздухе.

- Приобрести билеты на на новогоднее цирковое "Неон-шоу"

В дни праздника Ханука мы приглашаем вас на новогоднее цирковое "Неон-шоу", где стирается грань между волшебством и реальностью, а пространства сцены и зрительного зала удивительным образом сливаются воедино. Здесь каждый зритель может стать непосредственным участником сказки и прикоснуться к сотворению чуда.

В мире волшебных сновидений вас ждут современные и классические жанры циркового искусства, калейдоскоп блестящих номеров в исполнении лучших артистов Российского цирка, потрясающие спецэффекты, атмосфера сбывшихся грез, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Вы увидите блестящие номера оригинального жанра, жонглеров, акробатов, эквилибр на катушках, антипод, моноцикл, игру с хула-хупами, каучук, гимнастов, в сопровождении нестандартной клоунады. Не пропустите великолепное зрелище для всей семьи.

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут с антрактом; рекомендуется для детей 2 лет и старше; билет обязателен для ребенка любого возраста; подарок для каждого из юных зрителей.

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