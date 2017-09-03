Патрисия Каас возвращается к французским корням

Элегантная и эмоциональная француженка с голосом, потрясающим воображение, хрупким телосложением и взглядом, полным магического магнетизма, после тринадцатилетнего исполнения великих, но чужих песен, возвращается – к себе и к своим французским корням. Недавно всемирно известная певица и актриса Патрисия Каас выпустила 10-й юбилейный одноименный альбом "Patricia Kaas". Юбилейный альбом стал прекрасным поводом для большого европейского турне Патрисии Каас, включающего более 20 стран. 28 сентября Патрисия Каас выступит с единственным концертом в Израиле.

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Жизнь Патрисии Каас красива и драматична, как ее музыка, которую любят и знают далеко за пределами ее родной Франции. Она прошла сложный путь от юной певицы из шахтерской семьи, выступавшей в провинциальном кабаре, до мировой звезды с 18 миллионами проданных дисков и огромным числом поклонников. После успеха альбомов "Kabaret" (2008), посвященного великим женщинам 1930-х годов - Марлен Дитрих и Грете Гарбо, и "Kaas chante Piaf" (2013) - прекрасного сборника песен легенды шансона Эдит Пиаф, Патрисия Каас возвращается к своей публике с новым материалом.

Последние несколько лет Патрисия Каас, по ее же словам, трудилась на износ: помимо гастролей и записей снималась в кино, сочиняла автобиографию.

С выходом новой пластинки и мировым турне певица заявила, что начинает новую главу в своей выдающейся карьере и возвращается на сцену с новыми композициями в своем фирменном стиле.

Юбилейный альбом объединил песни, написанные в традиционном для Каас стиле, но с новой для певицы тематикой, волнующей ее именно сегодня. Патрисия долго выбирала треки для нового диска: из 35 песен современных французских авторов она оставила лишь 13. "Новый альбом представляет меня такой, какая я есть сегодня, и выражает то, что я чувствую в самой глубине души", - подчеркивает певица.

Оказалось, сегодня для певицы нет запретных тем. В новом альбоме немало острых социальных текстов: Каас поет о насилии в семье "Cogne" ("Ударь"), об инцесте "La Maison en bord de mer" ("Дом на берегу моря"). Песня "Le jour et l'heure" ("День и час") посвящена печальным событиям в Париже 13 ноября 2015 года. "Она рассказывает о парижских терактах, но в то же время она и о чем-то более общем, - говорит певица. "Все песни, которые вошли в новый альбом, кажутся мне очень личными, - объясняет свой принцип отбора Патрисия Каас. - Они рассказывают о той женщине, которой я являюсь сегодня, о женщине, которая больше ладит с собой, чем раньше, и куда больше в себе уверена".

Конечно, кроме новых композиций, в треклист своих нынешних концертов французская певица включила и свои всемирно известные хиты: "Mademoiselle chante le blues" ("Мадемуазель поет блюз"), "Mon mec a moi" ("Мой парень"), "D'Allemagne" ("Германия"), "Ceux qui n'ont rien" ("Те, кто всем обделен"), "Les hommes qui passent" ("Мужчины, которые проходят"), "Et s'il fallait le faire" ("И если нужно это сделать"), с которой Патрисия выступала на "Евровидении" в Москве в 2009 году, и многие другие.

Некоторые из них звучат в новых, иногда даже смелых аранжировках, сохраняя при этом прежнее очарование. Патрисия Каас для своего нынешнего турне подготовила программу, полную элегантных, сильных, красивых, а, главное, любимых песен, многие из которых вызывают искренние слезы у самой певицы. Ведь каждая из них - это история любви, которая преображает Патрисию, каждый раз, когда она поднимается на сцену. История любви, освещенная успехом, которая длится уже более тридцати лет...

Все это ждет поклонников таланта Патрисии Каас на ее единственном концерте в Израиле. Во всем мире, и, конечно, в нашей стране тоже, эта певица является ярчайшим воплощением французской песни. Все, за что ее любят, – за вкрадчивый бархатный голос, мудрые красивые песни и стильный утонченный образ - во всем своем великолепии раскроется 28 сентября в Тель-Авиве перед израильской публикой, покоренной силой и ранимостью этой истинной француженки, изящно выглядящему и прекрасно поющему воплощению французского стиля и шарма. Именно Патрисии Каас в 1990-х удалось вновь пробудить интерес к французскому шансону, что сегодня вылилось в миллионы проданных альбомов и тысячи концертов во всем мире, в том числе – и в Израиле.

Единственный израильский концерт одной из самых успешных французских исполнительниц Патрисии Каас состоится 28 сентября, в четверг, в 20.30 - в Тель-Авиве ("Гейхал ха-Тарбут").

Публикуется по материалам PR-агентства