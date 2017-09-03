Лолита в Израиле с новой программой – "без комплексов"

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С тех пор, как певица в последний раз выступала в Израиле, а было это четыре года назад, у нее вышло множество новых композиций, которые сразу стали хитами и были подхвачены ди-джеями в многочисленных ремиксах. Певица признается, что практически, весь репертуар написан молодыми авторами, и главное, что она ищет в новых песнях – "какая-нибудь фишечка, какой-нибудь прикольчик".

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Одна из самых темпераментных, непосредственных и лишенных каких бы то ни было комплексов артисток российской эстрады приезжает в сентябре в Израиль с гастрольным туром. Самая яркая, эпатажная и откровенная звезда российской сцены Лолита Милявская – взрывная, непредсказуемая и не скрывает, что немало накуролесила в жизни.

Лолита предстанет перед израильской публикой с большой сольной программой. Эта певица, как никакая другая обладает уникальным умением при огромном стечении народа на ее концертах оставаться с каждым зрителем наедине и быть с ним до конца искренней и откровенной. А ее песни-исповеди никого не оставляют равнодушными – они заставляют сопереживать и верить певице.

В Израиле легендарная звезда российской поп-сцены и популярная телеведущая даст три больших концерта.. Нынешняя программа Лолиты выстроена из лучших номеров ее репертуара разных лет и уже ставших хитами новых песен. На концертах Лолиты в Хайфе, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Ашдоде обязательно прозвучат блокбастеры "Пошлю его на…", "Снилось мне", "Каблучок", "Ориентация север", "Расскажи как…", "Жизнь отдам за тебя", "Иди и смотри", "Ты похудела", "На Титанике" и многие другие.

Лолита не только популярная певица, но и не менее успешная к телеведущая. Многие помнят скандальный телепроект "Без комплексов!", который удостоен самой престижной российской телевизионной премии "ТЭФИ". В ее послужном списке также передачи "Утренняя почта", "Доброе утро, страна!", "Субботний вечер", и другие популярные и любимые телезрителями передачи. В прошлом телесезоне певица радовала поклонников своим авторским ток-шоу "Лолита".

Как правило, Лолита сама ведет свои концерты и не забывает общаться с публикой – весело, живо и непосредственно. Каждый концерт певицы, обладающей богатым режиссерским и телевизионным опытом, превращается в неповторимое юмористическое шоу.

Лолита способна за несколько минут растопить сердце самого большого скептика и зарядить своей неисчерпаемой энергией весь зал. Истинная королева эпатажа не боится быть смешной – и это особенно ценно. Лолита буквально обнажает душу перед залом, рассказывая связанные с песней истории и не стесняясь откровений. И каждая из них – это мини-спектакль, который заставляет зал смеяться и плакать вместе с исполнительницей.

Лолите присущи смелость и незаурядность, которые она демонстрирует в каждом из проектов – как в шоу-бизнесе, так и на телевидении. Несмотря на некоторую свойственную ей эпатажность и невероятную открытость, она всегда остается в центре внимания, пользуясь безграничной и искренней любовью публики.

Многочисленные аншлаги в России, а также успешные гастролям в США, Канаде, Израиле, Германии, Чехии, Франции и других странах с обязательными дополнительными концертами по многочисленным просьбам зрителей, свидетельствуют о международном классе ее шоу.

Шоу Лолиты Милявской состоятся:

14 сентября, в четверг, в 20.00 – в Хайфе ("Аудиториум");

16 сентября, в субботу, в 20.30 – в Ашдоде (Центр сценических искусств)

17 сентября, в воскресенье, в 20.00 – в Тель-Авиве ("Бейт ха-Хаяль")



Официальный сайт Лолиты - http://www.lolita.su.