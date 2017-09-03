Юная марокканка Нора Атталь покоряет подиумы и обложки журналов

19-летняя британская модель марокканского происхождения Нора Атталь названа сайтом Models.com одной из тех, кто определяет в 2017 году модные тренды. Нора оказалась в числе пяти моделей на групповой фотографии, украсившей сентябрьский выпуск британского Vogue за 2017 год.

Для этой обложки юная Нора Атталь снялась вместе со знаменитой британской моделью Кейт Мосс, а также со Стеллой Теннант, Джин и Эди Кемпбэлл.

Vogue называет Атталь в числе ведущих моделей арабского происхождения, в одном ряду с такими знаменитостями, как Иман Хаммам, сестры Белла и Гиги (Джиджи) Хадид и Рания Бенчегра.

Нора, выросшая в Лондоне, начала карьеру модели в 14-летнем возрасте, по совету отца. Когда ей было 16, она приняла участие в показе бренда J.W.Anderson. Позже девушка работала с такими всемирно известными компаниями, как Céline, Versace, Loewe, участвовала в показах коллекций Prada, Nina Ricci, Christian Dior и Sonia Rykiel.

В ноябре прошлого года в интервью изданию Imonation Нора Атталь говорила, что образцом для нее является британская модель Кара Делевинь. При этом она рассказала, что, помимо карьеры модели, увлечена игрой на фортепьяно.

В своем блоге на Instagram Нора публиковала несколько фотографий своих родителей, но никогда не рассказывала о них, коротко написав о себе: "Nora Brit Moroccan".

Фамилию Атталь зачастую носят марокканские евреи. Однако Vogue подчеркивает арабское происхождение Норы.