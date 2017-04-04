Музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве

С 15 по 20 мая в Тель-Авиве пройдет 19-й международный музыкальный фестиваль, носящий имя выдающейся пианистки Фелиции Блюменталь, впервые состоявшийся в Тель-Авиве в 1999 году и с тех пор проводящийся ежегодно.

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В программе: камерная, старинная, оркестровая, вокальная музыка и фолк, спектакли, лекции, документальные и художественные фильмы. Участники фестиваля – ведущие израильские и зарубежные музыканты. Место проведения фестиваля – Тель-Авивский музей искусств.

Фестиваль Фелиции Блюменталь - пожалуй, самый необычный из израильских музыкальных фестивалей. Он обращается к широким кругам любителей музыки, его программы трудно втиснуть в жесткие рамки. Музыка различных жанров – от барокко до фолка, от камерной до джаза, лекции и фильмы о людях искусства дополняют друг друга и создают целостную картину культурной жизни той или иной эпохи. Девиз фестиваля – разнообразие, высокий уровень исполнения и безупречный вкус.

За годы существования фестиваля участниками фестиваля были пианисты Фредерик Кемпф, Шай Вознер, Роман Рабинович, Антоний Барышевский, певцы Филипп Жарусски, Майкл Чанс, Карита Маттила, камерные ансамбли - Санкт-Петербургский квартет, Израильский камерный проект, знаменитые ансамбли музыки барокко L`Arpeggiata, Les Violon du Roi, Concerto de Cavalieri и вокальные ансамбли – Anima consort, Voces Musicales, Armonico consort, Nordic Voices.

Не забыта и музыка фолк – гостями фестиваля были певица Мильва, дуэт Жак и Паула Мореленбаум из Бразилии, ансамбль фадо из Португалии и другие. Фестиваль также уже не первый год взаимодействует с неделей гитарной музыки и на сей раз на нем выступят такие известные гитаристы как Марчин Дылла из Польши и американо-французский гитарист Стефан Рембель, а также гитарный квартет Cologne.

Фестиваль носит имя замечательной польской пианистки Фелиции Блюменталь и посвящен ее памяти. Ее необыкновенная судьба – и судьба ее дочери, художницы и певицы Аннет Селин, увековечившей память о матери в музыкальном фестивале, нашла отражение в его художественной концепции. Эти две незаурядные женщины – граждане мира, связанные с Израилем крепкими узами.

Музыкальные интересы Фелиции Блюменталь, с успехом гастролировавшей по миру, были разнообразны и включали в себя и классическую и камерную музыка, музыку бразильских композиторов, современную музыку и барокко. Все это, а также личность ее дочери – художницы и певицы Аннетт Селин, выступавшей с концертами на важнейших фестивалях мира с программами на восьми языках, ощущающей себя как дома в европейской и латиноамериканской культурах – находит отражение в программах фестиваля. Домом фестивалю служит Тель-Авивский музей искусств, в залах которого выставлены картины из коллекции Маркуса Мицнэ, мужа Фелиции.

Как всегда, в программе фестивали есть новые имена, новые произведения и редко исполняемая музыка. И, как обычно, программа фестиваля связана с личностью Фелиции Блюменталь, с ее жизнью и ее семьей.

Фестиваль с годами стал более живым и шумным – в той степени, в какой можно применить эти определения к камерной музыке. Более шумным – значит более молодым, переменчивым, ищущим – под стать характеру пианистки Фелиции Блюменталь, именем которой фестиваль назван.

Блюменталь родилась в 1908 году в Варшаве в семье скрипача, училась музыке в Польше и Швейцарии и еще до Второй мировой войны успела завоевать славу талантливой пианистки: впервые она выступила, когда ей едва исполнилось 10 лет. В 20 лет она вышла замуж за известного художника Маркуса Мицнэ, ставшим издателем многих записей Фелиции. Мицнэ искал в музыкальных библиотеках Европы редкие нотные записи для нее.

В программы Блюменталь входили и сочинения композиторов XX века, частью написанные специально для Фелиции. В 1938 году супруги успели уехать из Европы в Бразилию, где Блюменталь ждала еще более громкая слава. Репертуар ее был необычайно широк – от португальского барокко до сочинений современных южноамериканских композиторов. Ей посвящали свою музыку композиторы того времени – от Вилла-Лобоса до Кшиштофа Пендерецкого, но прославилась Фелиция Блюменталь исполнением Карла Черни, Моцарта, Бетховена и Шопена.

После войны Блюменталь возобновила гастрольную деятельность, часто выступала в Израиле, где впервые побывала в 1954-м году. Блюменталь до конца жизни оставалась гражданкой Бразилии, хотя еще в 1960-е годы перебралась в Италию, а позже – в Лондон. Во время гастрольного турне 1991 года Фелиция Блюменталь скончалась в Тель-Авиве, где и похоронена на кладбище Кирьят-Шауль.

Аннет Селин продолжила дело матери. Она организовала в Тель-Авиве музыкальный центр имени Фелиции Блюменталь, здание которого на улице Бялик по проекту архитектора Нили Португали было построено в середине 1990-х, при нем – библиотеку. Под эгидой центра и возник 19 лет назад международный музыкальный фестиваль, основательницей и художественным руководителем которого является Аннет Селин.

Музыкальная программа фестиваля строится таким образом, чтобы включить в нее любимые произведения пианистки, малоизвестные сочинения и новую музыку, которую для израильской публики исполняют как зарубежные, так и израильские музыканты. Часть израильских исполнителей выступают на фестивале ежегодно, часть зарубежных – возвращаются не в первый раз, создавая фестивальные традиции и подогревая интерес к его программе.

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