Танец от Джессики Ланг – эволюция тела, живопись и перформанс

JLD - эта аббревиатура является названием американского театра балета "Джессика Лэнг Данс", гастроли которого состоятся в Израиле в апреле 2017 года. "Моя мечта – танцевать в музеях" - говорит в недавнем интервью знаменитая Джессика Ланг, хореограф и танцовщица, поставившая около 100 балетов, музейных перформансов и опер.

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Многие ее спектакли были названы в США лучшими постановками года и удостовены множества премий. Этот коллектив впервые приезжает в Израиль и представит в Тель-авивском Центре сценических искусств программу, состоящую из 6 одноактных балетов.

Джессика Ланг создает не просто балет, а именно балетный спектакль, а еще точнее – современное сценическое искусств в балетном прочтении, отталкиваясь от литературы, музыки, живописи, моды, видео-арта и архитектуры. Она сотрудничает с фотографами, скульпторами и дизайнерами, представляя свои балеты в необычном антураже, поражая полной слитностью красоты тела, движения и музыки.

За шесть лет существования "Джессика Ланг Данс" добился невероятного успеха в области современного балета. Спектакли JLD – с одной стороны просты и лаконичны, с другой – эмоционально насыщенны, чувства в них также чисты, как и линии танца: их отличают безукоризненная хореография, почти математический расчет и четкий рисунок. Джессика Ланг работает с телом как скульптор, и даже костюмы она использует на сцене как скульптурный элемент.

В 2013 году Джессика Ланг дебютировала и как постановщик оперы – это был спектакль на музыку Stabat Mater Перголези на оперном фестиваля "Глиммерглас" в Куперстауне в США. А в прошлом году в Сан-Франциско она работала в качестве хореографа в постановке "Аида" под руководством Франчески Замбелло, которая также пройдет в этом сезоне на сцене Национального Театра Оперы в Вашингтоне и в Оперном театре Сиэтла.

Джессика Ланг является одним из создателей факультета балета в Театре Жаклин Кеннеди при Школе Онассиса – она обучала актеров по своей авторской программе Make-a-Ballet.

В Израиль JLD приезжает после турне по 29 городам США и представляет шесть одноактных балетов, поставленных ею за последнее десятилетие.

Коллектив состоит из молодых артистов, получивших блестящее образование в лучших балетных школах Америки и с первых шагов своей карьеры выступавших на самых престижных площадках и сценах. Каждый из них – не просто талантливый танцовщик, а профессионал высочайшего класса.

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