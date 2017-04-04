Университет Беркли купил за $10 млн картины еврейского художника Артура Шика

Университет Беркли в штате Калифорния использует крупнейший в истории этого престижного вуза грант для покупки произведений Артура Шика, польского художника еврейского происхождения, который впервые будет представлен широкой публике.

Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, официальный сайт Университета Беркли.

Грант на сумму 10,1 млн долларов университет получил от фонда Taube Philanthropies и потратит их на покупку 450 произведений Шика – живописных полотен, рисунков и набросков, а также книг и статей, посвященных творчеству этого художника.

Коллекция будет экспонироваться в музее Magnes Collection of Jewish Art and Life. Ранее она принадлежала раввину Ирвину Унгару, эксперту по творчеству Шика и его поклоннику, снявшему документальный фильм об этом художнике, отмечает издание SF Gate.

Артур Шик родился в 1894 году в польском городе Лодзь, учился в парижской школе искусств, жил в Лондоне и Канаде, путешествовал по Ближнему Востоку и Северной Африке, а в 1940 году обосновался в Нью-Йорке. Там он познакомился с семьей Таубе, которая основала затем фонд Taube Philanthropies. Художник умер в 1951 году в возрасте 57 лет.

В своем творчестве Шик опирался на библейские сюжеты, а также исторические события, происходившие на его глазах – две мировых войны, Холокост, возникновение Государства Израиль. Он рисовал антивоенные плакаты, карикатуры на нацистов и их союзников и призывал американских солдат использовать их в качестве пропаганды.