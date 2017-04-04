4 апреля 2017 г.
последняя новость: 22:36
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:59 Московский цирк в Израиле: программа "Триумф"
14:53 Танец от Джессики Ланг – эволюция тела, живопись и перформанс
14:40 Музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве
14:29 Школа танцев "Визави" поставила рекорд на фестивале "Улыбки Красного моря 2017"
14:23 Юрий Шевчук. "Акустика" в Израиле – в июне
13:48 Университет Беркли купил за $10 млн картины еврейского художника Артура Шика
09:43 Бывшая подруга арабского принца названа самой сексуальной женщиной в мире
12:38 Цирк "Браво" снова в Израиле с "бразильскими" гастролями
12:17 Солисты Мариинского театра в спектакле "Иллюзия любви"
10:30 МХТ в Израиле: "Здравствуйте, вы наша тетя!" или Комедия в юбках
Досуг

Университет Беркли купил за $10 млн картины еврейского художника Артура Шика

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Работа Артура Шика "Талисман"

Университет Беркли в штате Калифорния использует крупнейший в истории этого престижного вуза грант для покупки произведений Артура Шика, польского художника еврейского происхождения, который впервые будет представлен широкой публике.

Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, официальный сайт Университета Беркли.

Грант на сумму 10,1 млн долларов университет получил от фонда Taube Philanthropies и потратит их на покупку 450 произведений Шика – живописных полотен, рисунков и набросков, а также книг и статей, посвященных творчеству этого художника.

Коллекция будет экспонироваться в музее Magnes Collection of Jewish Art and Life. Ранее она принадлежала раввину Ирвину Унгару, эксперту по творчеству Шика и его поклоннику, снявшему документальный фильм об этом художнике, отмечает издание SF Gate.

Артур Шик родился в 1894 году в польском городе Лодзь, учился в парижской школе искусств, жил в Лондоне и Канаде, путешествовал по Ближнему Востоку и Северной Африке, а в 1940 году обосновался в Нью-Йорке. Там он познакомился с семьей Таубе, которая основала затем фонд Taube Philanthropies. Художник умер в 1951 году в возрасте 57 лет.

В своем творчестве Шик опирался на библейские сюжеты, а также исторические события, происходившие на его глазах – две мировых войны, Холокост, возникновение Государства Израиль. Он рисовал антивоенные плакаты, карикатуры на нацистов и их союзников и призывал американских солдат использовать их в качестве пропаганды.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017