Школа танцев "Визави" поставила рекорд на фестивале "Улыбки Красного моря 2017"

На прошедшем в Эйлате 9-ом фестивале-конкурсе современной хореографии "Улыбки Красного моря 2017" школа танцев "Визави" (Бат-Ям, Ашдод) выиграла восемь гран-при и столько же первых места в номинациях: Хип-Хоп, Фристаил, Джаз, Брейк Данс.

Это – не первая победа коллектива на престижном конкурсе, однако, на этот раз был поставлен своеобразный рекорд по количеству наград, что несомненно делает "Визави" лучшей школой современного танца Израиля.

Напомним, что фестиваль стал уже традиционным и проводится в Эйлате в девятый раз. В этом году сюда приехали более трех тысяч участников, причем, не только из Израиля, но и из других стран: России, Украины, Грузии, Испании, Германии, Великобритании и США.

Справка

Школа "Визави" функционирует с 2003 года. За этот период коллектив под руководством Галины Вигаль прошел трудный, но плодотворный путь, став лучшей школой современной хореографии не только в Израиле. Здесь занимаются не только самодеятельные танцоры, но и группы профессионалов.

Более семисот детей и подростков различного возраста постигают основы танца, различные стили танцевального искусства, для них проводятся мастер - классы по импровизации, сценическому макияжу, актерскому мастерству. Помогает им в этом коллектив преподавателей, которые все имеют высшее хореографическое образование.

Художественный руководитель и главный балетмейстер Галина Вигаль была в 2010 году удостоена звания "Человек года" в номинации "За вклад в музыкальное образование и развитие культуры среди молодого поколения Израиля".

Коллектив школы постоянно принимает участие в международных конкурсах, "Визави" с успехом представляли Израиль в Англии, Франции, Германии, Испании, Чехии, Болгарии, Белоруссии, Украине и в странах Балтики. Где бы они ни выступали, неизменно завоевывали первые и призовые места, каковых на их счету более четырехсот.

"Визави – действующиий двенадцатикратный чемпион Израиля по современным танцам.