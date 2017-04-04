Юрий Шевчук. "Акустика" в Израиле – в июне

Летом этого года в Израиле с четырьмя концертами выступит Юрий Шевчук с программой "Акустика". У него по-прежнему удивительно молодой голос, но надрыв и ощущение битвы никуда не ушли, как не ушли его честность и чистота. Каждый звук – значим, каждое слово – решающе, все интонации несут эмоциональную насыщенность.

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Двухчасовая программа "Акустика" появилась после программы-манифеста "Иначе" и музыкального вздоха альбома "Прозрачный" – душевная, поэтическая и философская программа, более нежная, камерная, тихая, пастельная, акварельная. Четыре музыканта ведут динамичный диалог с публикой, создавая атмосферу поэзии и душевного разговора.

"Акустика" собрана из песен разных лет, от дебютного альбома до последних композиций этого года. Аранжировки показывают знакомые песни с новой стороны, хотя многое из того, что было написано 20 лет назад, осталось актуальным и сегодня. Форматы этих песен разнообразны, а общая тема у них одна – любовь: к жизни, к женщине, к Петербургу, к планете Земля.

"Чем дольше живешь, тем больше смысла видишь в простых вещах", – говорит Юрий Шевчук, уже ставший часть новейшей истории.

"Акустика" – это неиссякаемая философия, это The Best Юрия Шевчука, позволяющее прикоснуться к сложному внутреннему миру настоящего поэта, музыканта и гражданина. Сольники Шевчука чем-то напоминают "квартирники" – те самые, с которых он начинал свою музыкальную карьеру в 1985 году, когда его группа только набирала популярность.

"Акустика" – это непринужденное общение со зрителями: песни вперемешку с чтением стихов и диалогами с залом, глубоких и пронзительных. Сольные концерты в исполнении Шевчука довольно редкое явление, поэтому поклонников его творчества ждет удивительное событие.

Звучание группы ДДТ кардинально менялось: от ритм-энд-блюза до "индастриал" и инди-музыки. Иногда становилось решительней, иногда объемнее и лиричнее. В репертуаре были и философские вальсы, и рок-баллады, и сатирические басни, и поэтические чтения. Но главное, за что любят ДДТ, остается неизменным — их любовь к человеку в это непростое время перемен.

Юрий Шевчук всегда занимал в русском роке особенную нишу. Главные вехи в жизни лидера ДДТ можно описать простым перечислением песен, ставших популярными в масштабе России.

Написанная в 1981 году в Уфе, песня "Дождь" из всех хитов ДДТ, наверное, самая ранняя. Все помнят пацифистскую песню "Не стреляй!" (1982 год). Говорят, именно тогда группа и взяла себе это "химическое" название.

"Я получил эту роль" — горькая исповедь молодого человека в позднюю советскую эпоху (1984 год). В "Ленинграде" чувствовалось радостное предвкушение перемен (1987 год). "Предчувствие Гражданской Войны" написана в 1988 году. Горький хит "Родина" Шевчук написал в 1989 году, после прочтения гениального романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". В тексте появились "черные фары у соседних ворот", "переполненная плаха" и куплет про "Бога-отца". Позже в 1991 году ДДТ записали песню "Рожденный в СССР", отреагировав на распад Союза. И только в 1992 году пресловутая "Что такое осень" принесла Шевчуку массовую народную любовь.

Второй хит про любимый город "Черный Пес Петербург" (1992) – настоящий русский блюз, тяжелый и сумрачный. Еще одним хитом стала красивая песня "Ты не один", на которую был снят запоминающийся клип с дальнобойщиком и бегущей собакой. В альбоме "Это все" (1994 год) нет ни одной проходной песни. Самая известная песня о Чеченской войне – "Мертвый город. Рождество" (1995 год). Песня "Любовь" (1995 год) родилась из бегства Шевчука в деревню - чтобы не сойти с ума от увиденного в Чечне.

Можно и дальше перечислять знакомые всем названия любимых песен, важно понимать – слушатели Шевчука вместе с ними успели пожить в трех разных эпохах, пережить невозможное, кажется, научились жить снова, в новом времени и новой реальности.

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