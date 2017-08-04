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Венгерская балетная труппа "Печ" и выставка "Трик-Арт". Афиша на выходные

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 12:53 блог версия для печати фото
Венгерская балетная труппа "Печ" и выставка "Трик-Арт". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу и субботу в театре "А-Цафон" в Кирьят-Хаиме и Центре сценических искусств в Герцлии выступит венгерская балетная труппа "Печ" с постановкой "Кармен".

- Приобрести билеты на балет "Кармен"

В субботу в Беэр-Шеве ансамбль народного танца Грузии "Фазиси" представит шоу "Золотое руно".

- Приобрести билеты на шоу ансамбля "Фазиси"

В пятницу и субботу в Беэр-Шеве пройдет выставка "Трик-Арт". На ней представлены необычные интерактивные аттракционы, основанные на оптической иллюзии.

- Приобрести билеты на выставку "Трик-Арт"

В пятницу в Ашдоде будет показан спектакль "Нового театра" "Прелести измены" по трем мини-пьесам Валентина Красногорова: "Прелести измены", "Робкий муж" и "Подарок".

- Приобрести билеты на спектакль "Прелести измены"

В субботу в рамках Оперного фестиваля в Акко в Крепости крестоносцев будет показана опера "Юлий Цезарь в Египте".

- Приобрести билеты на оперу "Юлий Цезарь в Египте"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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