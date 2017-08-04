Новый эпизод "Игры престолов" попал в интернет до премьеры

Четвертый эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" был похищен хакерами и выложен в интернет, сообщает в пятницу, 4 августа, The Telegaph. Премьера нового эпизода должна состояться 6 августа.

Серия под названием "Трофеи войны" выложена в плохом качестве, однако, она соответствует выпущенному ранее трейлеру.

Ссылка для загрузки файла была размещена в Twitter. Судя по логотипу, появляющемуся в кадре, речь идет о версии, выпущенной для индийского телевидения.

31 июля стало известно, что хакеры взломали телеканал HBO и украли, по их словам, полтора терабайта данных. Среди похищенных материалов была новая серия "Игры престолов".