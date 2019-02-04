Из-за правил "Евровидения" участие израильтян в конкурсе оказалось под вопросом

В понедельник, 4 февраля, министр культуры Израиля Мири Регев обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой освободить израильскую группу от обязательной репетиции в субботу.

Эта просьба продиктована тем, что в финал израильского конкурса "Кохав абаа", на котором решается, кто будет представлять Израиль на "Евровидении", вышла группа "Шалва", состоящая из восьми музыкантов, имеющих различные физические ограничения. Часть из музыкантов соблюдают еврейские традиции и не могут выступать в субботу.

Однако в соответствии с правилами "Евровидения", последняя, генеральная репетиция, должна проводиться за 24 часа до финала, который традиционно проходит в субботу вечером. Следовательно, на сцену музыканты должны выйти вечером в пятницу, после начала шабата.

Мири Регев попросила вещательный союз сделать для израильтян исключение. По информации телеканала i24, с подобной просьбой также обратилась корпорация "Кан".

По информации в онлайн-СМИ, на данный момент договориться у Израиля не получается. Европейский вещательный союз настаивает, чтобы израильские музыканты в полном составе участвовали в генеральной репетиции.





