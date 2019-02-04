18+
5 февраля 2019 г.
последняя новость: 04:15
«Мой дед ? убийца евреев»
Амос Оз о культуре и наследии еврейского народа
Как сжигали 9.5 тонн кокаина
Государство и армия в этическом кодексе ЦАХАЛа
Еврейско-русский воздух
Сирийские солдаты воюют друг с другом
Достоинство политика - не в сплетнях
ПА отказалась от помощи США
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:53 Из-за правил "Евровидения" участие израильтян в конкурсе оказалось под вопросом
19:09 Чудом уцелевшая картина Бэнкси выставлена в музее Баден-Бадена
15:58 Игорь Неведров: "Репетиции с Романом Виктюком – это всегда непросто, но это счастье!"
13:07 Впервые в Израиле Театр.doc и спектакль "Двое в твоем доме"
13:05 Уже на этой неделе в Израиле Томас Андерс и Modern Talking Band
11:35 Конкурс "Мисс Мира" впервые будет проведен в Таиланде
09:44 В этом месяце в Израиле "Дамские угодники"
08:53 В конце недели в Тель-Авиве группа "АукцЫон" с легендарным альбомом "Чайник вина"
18:51 "Заповедник 61": Просто Мадуро. Власть хочет уважения. Дебаты по-украински. Мультсатира
13:15 Письма, музыка, эмоции, Цветаева и Пастернак. Спектакль "1926" вскоре в Израиле.
Загрузка...
Досуг

Из-за правил "Евровидения" участие израильтян в конкурсе оказалось под вопросом

время публикации: 4 февраля 2019 г., 21:53 | последнее обновление: 4 февраля 2019 г., 22:22 блог версия для печати фото
Из-за правил "Евровидения" участие израильтян в конкурсе оказалось под вопросом
Мири Регев
Из-за правил "Евровидения" участие израильтян в конкурсе оказалось под вопросом

В понедельник, 4 февраля, министр культуры Израиля Мири Регев обратилась к Европейскому вещательному союзу с просьбой освободить израильскую группу от обязательной репетиции в субботу.

Эта просьба продиктована тем, что в финал израильского конкурса "Кохав абаа", на котором решается, кто будет представлять Израиль на "Евровидении", вышла группа "Шалва", состоящая из восьми музыкантов, имеющих различные физические ограничения. Часть из музыкантов соблюдают еврейские традиции и не могут выступать в субботу.

Однако в соответствии с правилами "Евровидения", последняя, генеральная репетиция, должна проводиться за 24 часа до финала, который традиционно проходит в субботу вечером. Следовательно, на сцену музыканты должны выйти вечером в пятницу, после начала шабата.

Мири Регев попросила вещательный союз сделать для израильтян исключение. По информации телеканала i24, с подобной просьбой также обратилась корпорация "Кан".

По информации в онлайн-СМИ, на данный момент договориться у Израиля не получается. Европейский вещательный союз настаивает, чтобы израильские музыканты в полном составе участвовали в генеральной репетиции.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 января 2019 г.
Андрогин арабского происхождения представит Францию на "Евровидении" в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 января 2019 г.
СМИ: Россию на "Евровидении" в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев
// NEWSru.co.il // Досуг // 15 января 2019 г.
Ynet: Мадонна может выступить на Евровидении в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2019 г.
СМИ: нет заявок на участие в тендере по обеспечению безопасности "Евровидения-2019"





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019