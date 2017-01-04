Скоро в Тель-Авиве: однодневный фестиваль "Аниматориума"

20 января 2017 года образовательный проект "Аниматориум" устраивает свой очередной однодневный фестиваль в зале "а-Тейва". В этот раз показы начнутся с 16.00 и продлятся до 22.30, всего зрители увидят четыре очень разные подборки. Дина Годер - руководитель проекта “Аниматориум” и программный директор “Большого фестиваля мультфильмов” (Москва) - делится подробностями программы.

- Приобрести билеты на показы фестиваля "Аниматориума"

Первой будет программа российских мультфильмов для детей, рассчитанная на дошкольников и младших школьников. Она идет чуть больше часа. В этой подборке будут показаны короткометражки последних лет, многие из которых уже имеют международное признание. Как, например, трогательный фильм "Морошка" о маленькой девочке, спасшей огромного волка, снятый дебютанткой Полиной Минченок на старейшей российской студии "Союзмультфильм". Фильм этот уже объездил полмира и имеет множество наград, а на главном российском анимационном фестивале в Суздале в 2016-м он был назван лучшим детским фильмом.

Еще один знаменитый фильм, которого вы наверняка не видели – "Мой дедушка был вишней" сестер-близнецов Татьяны и Ольги Полиектовых из Петербурга. Он снят по книге итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Это трогательная история о мальчике и его дедушке. И о том, что любовь не исчезает, даже когда человек умирает. Фильм Татьяны и Ольги в этом году попал в лонг-лист премии "Оскар" и, хотя до шорт листа он не добрался, для молодых режиссеров это очень серьезное признание.

Есть и другой фильм, который вы вряд ли видели - "Сказки Детского мира" екатеринбургского режиссера Нины Бисяриной. Это три собранных вместе милых маленьких сказки детского писателя Сергея Седова: "Розовый волк", "Котенок" и "Загадочный кролик" о событиях, произошедших с людьми и игрушками в магазине "Детский мир". Кстати, обратите внимание, если вы хотите пригласить на показ своих ивритоговорящих друзей. Большинство детских фильмов – без диалогов или имеют английские субтитры. Но не все. В частности, "Сказки Детского мира" и фильм-песенка "Бегемот и компот" идут без перевода. А еще в этой программе мы продолжаем традицию показывать новые сериальные проекты. В этот раз вы увидите новое ответвление петербургского благотворительного сериала "Летающие звери", который уже многие дети любят. Теперь студия "Да" снимает цикл "Летающие звери. Путешествия" про разные страны, и мы покажем фильм "Мой робот" про японского мальчика, снятый талантливым молодым режиссером Олесей Щукиной.

Следующие три программы рассчитаны на подростков и взрослых, их для показа предоставили национальные отделения ассоциации анимационного кино ASIFA в честь международного дня анимации, который праздновался осенью.

Вторая программа фестиваля начнется в 17.30 и идет полтора часа – это великолепная подборка лучших мультфильмов знаменитого международного анимационного фестиваля в Штутгарте, который проходил в мае 2016 года. Кстати, в него попали и два российских мультфильма: "Про маму" Дины Великовской (это ее диплом в Школе-студии ШАР, он взял приз за лучший студенческий фильм) и "Скамейки №0458" знаменитого режиссера Ивана Максимова. В программе можно будет увидеть немецкий фильм "Сломленные", получивший главный приз фестиваля. Это документальная анимация на основе реальных интервью с женщинами, сидевшими в советское время в восточногерманской тюрьме. Очень смешной фильм корейского студента "Полуденный класс" о том, что бывает, когда на уроке всем нестерпимо хочется спать (Промо-приз имени Лотте Райнигер). Один из самых знаменитых и язвительных прошлогодних фильмов – "Жизнь с Херманом Х. Роттом" - жесткий, но невероятно смешной взгляд сильной женщины на семейную жизнь. Его сняла эстонка Чинтис Лундгрен. "Toonocalypse" - иронический британский триллер о том, как мультяшные инопланетяне уничтожают землю. Хорватскую "Прозрачность" Даниэля Шульжича о том новая технологическая реальность делает нас совершенно прозрачными для чужого взгляда. И много другого.

В 19.30 начнутся "Новые мультфильмы молодых польских режиссеров". В программе, которая идет меньше часа, всего шесть мультфильмов, но каждый стоит того, чтобы его увидеть. "Но она милая" - фильм студента познаньского художественного университета о борьбе человека со своей тенью, которая раньше была лучшим другом, а теперь взревновала к девушке. “AB OVO” выпускницы киношколы из Лодзи с помощью пластилиновой анимации очень поэтично рассказывает о беременности, как растет младенец в животе матери. “Domestication” выпускницы художественной академии из Кракова рассказывает о человеке, устроившем в своем доме тропический лес с опасными растениями, змеями и крокодилами. Единственная знаменитость среди режиссеров – Изабелла Плучиньска, тоже достаточно молодой постановщик, прославившаяся своими пластилиновыми картинами. Ее тревожный фильм-барельеф "Darling" рассказывает о женщине, потерявшей память и каждый раз просыпающейся с ощущением чего-то необъяснимо страшного в прошлом. А, пожалуй, самый знаменитый и взявший больше всего призов фильм программы – "Ziegenort" (это название местности). В нем рассказывается о несколько аутичном подростке, которому приходится соревноваться за внимание девушки с обычным парнем. Метафорой болезни становится рыбья голова, зрители сразу понимают, что герой отличается от других, но приятель из Зигенорта смеется над странностью человека-рыбы, не догадываясь, что это может плохо для него кончиться.

И последняя программа, которая начнется в 21.00 – веселая и легкая подборка лучших мультфильмов 2015-го года выпускников немецкой киноакадемии земли Баден-Вюртенберг. Это одна из самых знаменитых школ Германии, она ориентирована на высокопрофессиональное коммерческое кино, поэтому понятно, что короткие фильмы выпускников рассчитаны в первую очередь на то, чтобы продемонстрировать свои умения. Несколько фильмов этой программы сделаны для детей по заказу знаменитой студии Film Bilder, остальные – классическое веселое и отвязное студенческое кино – смешное, абстрактное, фантастическое, с лихим использованием трехмерной анимации и многого другого. Эта программа длится 75 минут.

Публикуется по материалам PR-агентства