Звезда культовой комедии Кэл Пенн отдал свою награду палестинским беженцам

Кэл Пенн, исполнитель главной роли в культовой молодежной комедии "Гарольд и Кумар уходят в отрыв", вышедшей на экраны США в 2004 году, и победитель кулинарного телешоу Masterchef Celebrity Showdown, пожертвовал свою награду в размере 25.000 долларов американскому филиалу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Об этом пишет в среду, 4 января, издание The Daily Meal.

"Только в Америке простой парень может готовить такос (горячая маисовая лепешка – прим. ред.) на телеканале FOX, едва не потерять глаз, выиграть 25.000 долларов и поддержать таким образом палестинских беженцев", – так Пенн разъяснил свой поступок журналистам.

Актер также сообщил, что "потрясен" самоотверженной работой сотрудников UNRWA в Сирии и в секторе Газа. Он называет их "спасательным кругом" для множества семей, которые "десятилетиями борются с нуждой и отстаивают свои права".

Пенн утверждает, что готовить еду для UNRWA US – "самая правильная" вещь, которую он когда-либо в жизни делал. Читатели его микроблога в социальной сети Twitter не были единодушны. Большая часть восхищается его поступком, однако есть и такие, которые напоминают: палестинцы сами усугубляют царящий в их стране кризис и делают его непреодолимым.