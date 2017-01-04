4 января 2017 г.
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В Холоне пройдет праздничный фестиваль с кошками, Дедом Морозом и подарками

время публикации: 11:43 | последнее обновление: 11:43 блог версия для печати фото
Международная выставка-соревнование кошек и котят в Холоне состоится 7 января

Уже давно люди предпочитают отдыхать семьями, поэтому организаторы Международной выставки-соревнования кошек и котят в Холоне, которая состоится 7 января, приготовили для всех гостей праздник для взрослых, детей и старшего поколения.

- Приобрести билеты на международную выставку кошек в Холоне

Даже просто наблюдая за кошкой, когда она играет, мурлычет или спит, заряжаешься позитивными эмоциями. Кошки нас успокаивают, расслабляют и повышают уровень ощущения счастья.

Но в один выходной день хочется успеть как можно больше. Поэтому помимо выставки и соревнования породистых кошек и котят, посетители смогут насладиться Шоу Иллюзий от действующего чемпиона Израиля по сценической магии.

Кроме этого, настоящий Дед Мороз с красавицей Снегурочкой и веселым снеговиком поздравят детей с Новым годом, покажут представление "Приключения Деда Мороза" и обязательно подарят подарки.

В конце мероприятия вы сможете увидеть торжественное награждение кошек-победителей международной выставки, ведь в течение дня кошки и котята буду бороться за призовые места, титулы и звание "Лучшая Кошка международной выставки системы АСК в Израиле". Борьба будет напряженной, так как в конкурсе будут участвовать лучшие кошки сезона, многократные победители международных выставок.

Организатор выставки клуб SuperCats-IL (ASC), состоящий в израильском объединении клубов любителей кошек IFA, Israeli Feline Association.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Среда, 4 января 2017 г.
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