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Досуг

50-летняя Джанет Джексон родила первенца

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Джанет Джексон в марте 2016 года

В семье 50-летней певицы Джанет Джексон и ее мужа катарского бизнесмена Уиссама Аль Мана родился первенец. Мальчика назвали Эйсса, сообщает BBC.

Поп-звезда не объявляла о своей беременности официально, однако когда в минувшем апреле Джексон отложила свое мировое турне "в связи с внезапными изменениями", попросив своих поклонников "проявить понимание".

Джанет Дамита Джексон родилась 16 мая 1996 года в Индиане и была самой младшей из девяти братьев и сестер, самым знаменитым из которых стал ее брат Майкл Джексон. Свой первый из 11 альбомом Джанет выпустила в 1982 году. Семикратная обладательница музыкальной награды Grammy живет со своим третьим мужем, катарским миллиардером Уиссамом Аль Маной, за которого вышла замуж в 2012 году.

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