Ария Богу. Незрячая певица Нафсет Чениб в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Нафсет Чениб – незрячая певица из Адыгеи, черкешенка, думающая на русском, живущая в Нью-Йорке и недавно выступавшая в Израиле. На просьбу "спеть песенку о себе" исполнила фрагмент арии Русалки из оперы Антонина Дворжака, отметив, что ее привлекают женственные образы. Но в споре физиков и лириков она "за физиков".

Рассказывая о поездке в Иерусалим, Нафсет говорит, что энергетика в Храме Гроба Господня для нее была более "давящей", чем около Стены Плача.

Если бы пришлось петь Богу, Нафсет спела бы музыку Баха со словами богослова Петра Мещеринова.

Отвечая на детские вопросы, Нафсет упомянула австрийского психотерапевта еврейского происхождения Виктора Франкла, отметив, что, хотя сама она пока не нашла ответа на вопрос "в чем смысл жизни?", тот факт, что Франкл продолжал работать в концлагере, убеждает ее: в жизни есть смысл.

"Без чего я не могу жить? Без хороших людей", – признается она.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Нафсет

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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