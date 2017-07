Фестиваль Tel Aviv Dance 2017 в Центре сценических искусств Сузан Далаль

Фестиваль продлится три месяца. В программе: 12 зарубежных танцевальных ансамблей из Германии, Китая, Венгрии, Испании, Турции, Бельгии, Швеции, Украины, которые представят публике 28 спектаклей; выступления 37 израильских трупп и солистов, включая семь премьер.

Израильскому зрителю будут представлены лучшие произведения современного балета, поднимающие темы не только чистого искусства, но и острые политические темы и задающие вопросы о роли танца и балета в искусстве, и их влиянии на общество.

- Приобрести билеты на шоу фестиваля Tel Aviv Dance 2017

Среди гостей фестиваля – Noname Artist (Германия), Beijing Dance (Китай), Сара Каллеро (Испания), City Contemporary Dance Company (Гонконг), Стамбульский государственный театр оперы и балета (Турция), Балет Печ (Ballet Pécs, Венгрия), Company Thor (Бельгия) Gauthier Dance / Dance Company Theaterhaus Stuttgart (Германия), Helena Waldmann (Германия), проект Ageon Stage с участием Тальи Паз (Швеция-Израиль), Театр балета Zhao Liang (Китай), труппа Киевского театра оперы и балета (Украина).

Среди израильских участников: танцевальная компания "Бат-Шева", молодежный ансамбль компании "Бат-Шева", Кибуцный ансамбль балета, Танцевальный ансамбль Инбаль Пинто и Авшалома Полака, Ансамбль танца "Камеа", Иерусалимский балет, танцевальная труппа фламенко Compas, Ясмин Годдер, Даффи Альтабеб и Нини Моше, Михаль Братт, Сильвия Дюран, танцевальный ансамбль Салли Энн Фридланд, Ави Кайзер и Серхио Антонио, ансамбль фламенко Remangar, ансамбль фламенко Natural, Йоси Берг и Одед Граф, танцевальная труппа фламенко "Бирюза и пурпур", Ор Марин и др.

Руководитель Центра Сузан Далаль Яир Варди сказал: "Tel Aviv Dance 2017 подготовил для зрителей увлекательную обширную программу. Любители балета смогут в течение трех месяцев знакомиться с работами ведущих израильских и зарубежных артистов. В программу фестиваля включены произведения современного балета, затрагивающие широчайший спектр тем – от насущных политических и социальных проблем до пристального рассмотрения и анализа самого искусства танца, его социальной роли и влияния на развитие общества. Зрителям представится возможность увидеть произведения разных танцевальных стилей и направлений, заглянуть в неизведанные миры и познакомится с новыми культурами. По сути, мы предлагаем вам обширный обзор новостей мира современного танца в Израиле и за рубежом.

Мы составили для вас яркую балетную мозаику, поочередно направляя свет софитов на наиболее влиятельных артистов современности, каждый из которых обладает эксклюзивным стилем и языком танца. На нашей сцене будут представлены работы ведущих хореографов-реформаторов, которые формируют мировую повестку дня, завоевывая мировое признание. Танец – универсальный вид искусства, обращающийся к вечным философским вопросам и затрагивающий острые насущные социальные проблемы. В разворачивающихся на сцене "диалогах в движении" переплетаются разнообразные языки тела, позволяя познакомиться с новыми культурами и "непохожими", "иными" индивидуумами. Искусство выступает в роли медиатора – культурного моста. Танцевальные спектакли освещают важные темы личного и глобального характера, направляясь от частного к общему: хаос как суть существования; беженцы, жизнь в изгнании и ее влияние на формирование действительности; границы и ограничения; тяга к сохранению традиций наряду со стремлением к обновлению; влияние искусства на душу. Также в рамках фестиваля планируется показ нового международного проекта, который критически рассматривает принцип скоротечности жизни профессиональных танцоров на балетной сцене, призывая к переменам в этой области".

В зарубежной части программы фестиваля пройдут следующие спектакли (в хронологическом порядке), после каждого представления запланирована беседа с артистами:

DUST, хореография Roderick George, ансамбль Noname Artist

Мужской состав из четверых танцоров исполнит произведение, удивительным образом сочетающее в себе свободу и гибкость хип-хопа и структурную жесткость классического балета. Труппа была основана в 2015 году в Берлине танцором и хореографом Родериком Джорджем, в прошлом солистом американского танцевального ансамбля "Сидар Лейк". В своем творчестве Джордж искусно совмещает кажущиеся на первый взгляд противоположными культуры и традиции – урбанистический дерзкий хип-хоп и чинный элегантный классический балет. В нынешней постановке хореограф использовал музыкальные треки пары ди-джеев SAD. Такое музыкальное сопровождение разряжает присущую балетным спектаклям чопорность, создавая атмосферу ночного городского клуба (7-9 августа).

"Кармен", хореография Vincze Balázs, венгерский ансамбль современного балета Ballet Pécs

Новая трактовка классического драматического произведения с элементами акробатики, яркими художественными образами, смелыми декорациями и пестрой цветовой гаммой. Эту постановку для 16 танцоров, включающую в себя элементы фольклора и другие неординарные приемы, можно смело назвать радикальной (10 августа).

"Холодная стрела"/"Игра Го", хореография ZhaoLiang и MaBo, Beijing Dance / LDTX

Первая в истории современного Китая независимая танцевальная компания, действующая без правительственной поддержки. Beijing Dance / LDTX была основана в 2005 году хореографами Willy Tsao и Li Han Zhong – наиболее влиятельными фигурами в области современного танца в Китае. Название ансамбля – это аббревиатура из слов известной китайской пословицы: "Гром, сотрясающий Вселенную". Владея отличной техникой, танцоры ансамбля переходят от захватывающего дух синхронного танца к полному хаосу. Произведение насыщено аллюзиями из китайской культуры, выступая поэтической метафорой игры жизни. "Спектакль наполнен глубочайшим культурным смыслом. Ошеломляющее произведение искусства" Dance Magazine China. (12 августа – два спектакля)

"Дневник путешественника", хореография Beyhan Murphy, Modern Dance Theatre Istanbul

Единственный в Турции официально признанный ансамбль современного балета гастролирует с новыми произведениями по всему миру. Артисты полагают, что искусство способно повлиять на процессы в обществе и укрепить социальную ответственность и взаимовыручку. "Дневник путешественника" приурочен к четырехсотлетнему юбилею произведений известного османского путешественника Эвлия Челеби, который в течение 40 лет странствовал по Османской Империи и соседним странам, описывая свои многочисленные приключения в дневнике. В спектакле переплетаются две сюжетные линии: описание географических путешествий Эвлия Челеби и душевных скитаний современной турецкой писательницы Элиф Шафак. По сути, это путешествие в прошлое и будущее тюрков-кочевников, и сегодня испытывающих непреодолимую тягу к приключениям. Это второй визит ансамбля в Израиль (18-19 августа).

"Petisa Loca", ансамбль Сары Каллеро

Испанская дива, исполнительница фламенко, возвращается в Центр сценических искусств им. Сузан Далаль с новым произведением, созданным под влиянием большой эмиграционной волны из Испании в середине 20 века. Это история женщин-эмигранток, история о страхе перед неизвестностью и надежде на лучшее будущее. Музыкальное сопровождение: знаменитая испанская певица фламенко Хема Кабаллеро и гитарист Хосе Алмарча (24-25 августа).

"Меж ветров", City Contemporary Dance Company, Гонконг

Захватывающее эпическое действо, состоящее из отрывков избранных произведений ансамбля, существующего вот уже 40 лет под руководством знаменитого хореографа Вилли Тсао (Willy Tsao). Подготовленный для израильской публики концерт состоит из шести произведений, написанных под влиянием классического китайского романа "Сон в красном тереме", повествующего об упадке семейства Цзя, и великого "Превращения" Франца Кафки. "Ансамбль мастерски демонстрирует достижения многоликого и динамичного искусства современного балета Гонконга", Dance information – Сhina (28-30 августа).

"Anima Ardens"/ "Пылкая душа", хореография Терри Смитс, Compagnie Thor

На сцене 11 танцоров демонстрируют разнообразие тел и безрассудность пылких душ. Сюжет сопровождает музыка и органичные декорации. Танцоры мастерски используют свое тело, дыхание и голос. Танец взмывает к крещендо, доходя почти до транса. Цель: достичь единения на эмоциональном пике, сбрасывая оковы физического существования. "Anima Ardens" Смитса, одно из важнейших произведений на сегодняшней бельгийской сцене, колеблется между четкими ясными современными линиями и неординарной, местами провокационной и неоднозначной поп-эстетикой. Хореограф рассматривает мужское тело как объект желания и страсти, в то же время постоянно напоминающее нам о смертности. "Тело есть политическое пространство. Это единственная свободная территория, которая остается в нашем распоряжении" - Терри Смитс. (13-14, 18-19 октября)

Gauthier Dance, Балетная компания Theaterhaus Штутгарт, отрывки из произведений Эрика Готье, Начо Дуато, Ицика Галили, Алехандро Церрудо, Йохана Ингера, Андониса Фониадакиса и Надава Цельнера

Молодая яркая балетная труппа под руководством танцора, хореографа и музыканта Эрика Готье представляет богатый репертуар, состоящий из произведений ведущих мировых хореографов современности, работающих в самых разных стилях. Отмечающий свое десятилетие ансамбль по праву считается одним из ведущих на немецкой балетной сцене, достойно представляя свою страну за рубежом.

"Хорошие и плохие паспорта – пограничное чувство", Хэлена Вальдман

Знаменитая немецкая хореограф Хэлена Вальдман известна своей четкой политической позицией. В Центр Сузан Далаль она везет новую работу, посвященную теме границ. Людская стена служит препятствием, отгораживает друг от друга танцоров и акробатов, строителей тех самых стен и зрителей, разделяя людей на своих и чужих. Несмотря на то, что действие происходит на одной сцене, участники разбиваются на лагеря, идя друг на друга войной. Границы меняются, и новые формирования возникают на сцене и в нашем сознании. Хореограф задается вопросом о том, что символизируют границы сегодня в условиях всемирной глобализации (21-22 октября).

Проект "Неприкосновенный аварийный запас: Ageon Stage", исполняют Шарлотта Оверхолм и Рафи Саади.

В программе: два дуэта – "Красавица и чудовище" Мартина Хэрига и "Маяк" Шарона Фридмана; произведение для одного танцора, написанное Михаэлем Гетманом в исполнении Тальи Паз.

Инициированный шведской танцовщицей Шарлоттой Оверхолм (Charlott aÖfverholm) проект посвящен теме возраста профессиональных танцоров. Артисты старше 45 лет исполняют произведения ведущих мировых хореографов. Сама Оверхолм в паре с завоевавшим мировое признание израильским танцором Рафи Саади исполнит в Центре сценических искусств Сузан Далаль сцены из постановки израильского хореографа Шарона Фридмана "Маяк" и сцены из спектакля "Красавица и чудовище" французского мастера Мартина Хэрига, лауреата престижного международного конкурса хореографии в Ганновере. В проекте также примет участие израильская танцовщица Талья Паз, которая исполнит сольное произведение Михаэля Гетмана (26-27 октября).

Zhao Liang Arts, "Чайное проклятие", Китай

В основу сюжета легла история о найденном в древнем китайском храме чайном сервизе, принадлежавшем императору Си-цзун династии Тан. По ходу чайной церемонии мы узнаем о встречах прекрасной дамы (чью роль на сцене исполняет танцор-мужчина) с крестьянином, стражем и монахом. Каждый из этих мужчин демонстрирует свой психологический подход к искусству искушения, у каждого свой метод ведения борьбы и душевные особенности. Произведение пронизано тончайшей эстетикой, сквозящей во всем – костюмах, декорациях, хореографии и художественном гриме танцоров (31 октября).

Израильские премьеры и новые произведения

Помимо зарубежных гостей в фестивале Tel Aviv Dance 2017 примут участие ведущие израильские хореографы и танцоры. В программе:

Гала-концерт, приуроченный к 20-летнему юбилею танцевальной труппы фламенко Compas, под руководством Михаль Натан. Мировая премьера обновленной постановки незабываемого произведения Ясмин Годдер Two Playful Pink. Исполняют – Дор Франк из труппы Годде ри Франческа Фоскарини, итальянская танцовщица и хореограф, с которой Годдер сотрудничает в последние годы. Ансамбль танца "Камеа" исполнит произведение Начо Дуато Gnawa и покажет публике новую постановку Тамира Гинца. Кибуцный ансамбль балета покажет новый спектакль хореографа Рами Беера "Молоко матери". Танцевальная компания "Бат-Шева" и ее Молодежный ансамбль подготовили для израильской публики три творческих вечера. Танцевальный ансамбль Инбаль Пинто и Авшалома Полака выступит с премьерой "Эц керах" ("Ледяное дерево"). Танцевальный ансамбль Салли Энн Фридланд покажет спектакль Anemone. Ансамбли Remangar и Natur сразятся в танцевальной битве, демонстрируя богатство направлений фламенко. Сильвия Дюран отметит 40-летие со дня открытия первой студии фламенко в Тель-Авиве, Ави Кайзер и Серхио Антонио покажут премьеру спектакля "Признание". Иерусалимский балет представит балетную интерпретацию классического произведения "Укрощение строптивой". Михаль Братт покажет премьеру спектакля "Притча о пещере"– современная фламенко-интерпретация писем Платона об эпохе пост-истины. Даффи Альтабеб – премьера нового спектакля It's Now. It's Never, поставленного в сотрудничестве с Нини Моше. Ансамбль танца Раананы с постановкой "Джони". Вечер работ Ивицы Баго и Лимор Зив. Программа "Бирюза и пурпур" с Оскаром Флоресом, Элина Печерская – танцы живота. Помимо выступления в центре искусств Оскар проведет серию открытых мастер-классов для широкой публики (28 октября).

Детская программа: "Белоснежка и семь гномов", хореограф Михаль Натан, танцевальная труппа фламенко Compas; Уou Make Remake –уникальное мультидисциплинарное шоу Ренаны Раз для детей.

Публикуется по материалам PR-агентства