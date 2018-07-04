Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" будет участвовать девушка-трансгендер

26-летняя Анхела Понсе из Севильи стала первой девушкой-трансгендером, победившей на конкурсе "Мисс Испания". Она будет представлять свою страну на Miss Universe 2018, пишет сайт Advocate.

Анхела была объявлена победительницей национального конкурса в минувшие выходные. Вскоре после этого ее имя появилось в числе участниц "Мисс Вселенная".

Понсе победила со второй попытки. Первая была предпринята в 2015 году, когда Анхела также участвовала в конкурсе "Мисс Испания". Тогда сам факт появления девушки-трансгендера на национальном конкурсе был весьма необычным событием, но победа Анхеле не досталась.

Теперь Анхела пишет в своих блогах в Twitter и Instagram, что сбылась ее самая заветная мечта. Она считает свою победу исторической, отмечая тот факт, что корона победительницы украсила ее голову в последний день "месяца гордости", отмечаемого в июне представителями сексуальных меньшинств в Испании и других странах мира.

Напомним, что в этом году и в израильском национальном конкурсе красоты впервые участвовала девушка-трансгендер – 23-летняя Талин Абу Хана. Она попала в финальную четверку, но не стала победительницей.

Пробить "стеклянный потолок" в 2012 году удалось девушке-трансгендеру Жене (Дженне) Талаковой, добившейся права участвовать в конкурсе "Мисс Канада". Решение о допуске ее к конкурсу тогда утвердил Дональд Трамп, являвшийся организатором Miss Universe. Позже трансгендеров стали допускать до участия в женских конкурсах красоты в других странах. Но до сих пор ни одной из таких участниц не удавалось победить на национальном конкурсе и получить путевку на "Мисс Вселенная" или "Мисс Мира".





