Натали Портман не была на "Оскаре", так как незадолго до церемонии родила дочь

Журнал People пишет, что еще 22 февраля известная голливудская актриса и режиссер Натали Портман родила дочь, которой дали имя Амалия. Теперь у нее и Бенджамина Мильпье двое детей, их сыну Алефу шестой год.

Примечательно, что 25 февраля The Hollywood Reporter и сайт TMZ публиковали слова Натали о том, что она не примет участия в церемонии награждения премиями "Оскар", так как "слишком беременна". Напомним, что Портман была номинирована на "Оскар" за роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки", но премию на этот раз не получила.

Теперь выясняется, что Натали не пришла на церемонию вручения премий потому, что незадолго до того родила дочь.

- Актриса и режиссер Натали Портман. Фотогалерея

Натали Портман (настоящая фамилия: Гершлаг) родилась 9 июня 1981 года, в Иерусалиме. Натали было три года, когда ее семья перебралась в США – сначала в Вашингтон, затем в Коннектикут, а потом в Нью-Йорк. В детстве Натали занималась хореографией и фигурным катанием, играла в школьном театре.

Когда Натали было 11 лет, ей предложили работу в агентстве моделей, но она предпочла карьеру актрисы. Дебют Натали Портман состоялся в фильме Люка Бессона "Леон" (1994), где она играла вместе с Жаном Рено. "Леон" принес юной Натали Портман мировую известность и обеспечил ей стремительную карьеру. Далее была "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Потом последовали картины: "Красивые девушки" (1996) и "Марс атакует!" (1996). В фильме Вуди Аллена "Все говорят, что я люблю тебя" Натали Портман снималась вместе с Эдвардом Нортоном, Дрю Бэрримор и Джулией Робертс.

Натали Портман в конце 90-х попробовала свои силы в качестве театральной актрисы. Она играла роль Анны в Бродвейской постановке "Дневник Анны Франк". Параллельно с этим проходили съемки новой серии "Звездных войн" – "Эпизод первый: Скрытая угроза", где Натали Портман получила роль королевы Амидалы – будущей матери Люка Скайуокера и принцессы Леи. В 2002 и 2005 годах Портман снялась во втором и третьем эпизодах "Звездных войн".

Далее последовали съемки фильма "Где угодно, только не здесь", где также снималась Сьюзан Сарандон. Натали Портман за эту картину номинировалась на "Золотой Глобус". 2000 год был отмечен выходом картины "Там, где сердце". В ней Натали Портман сыграла неожиданно забеременевшую девушку, которая скрывается в супермаркете. Это был первый фильм, где Натали предстояло сыграть сцену с поцелуем. За свою роль актриса получила YoungStar Awards.

Позже была картина "Близость", где Натали блестяще сыграла роль стриптизерши и была удостоена премии "Золотой глобус". В том же, 2004-м, году она снялась в "Стране Садов", а затем – в картине "V значит Вендетта", ради роли в которой ей пришлось пожертвовать своими волосами. В 2005-м Натали снялась в картине израильского кинорежиссера Амоса Гитаи "Свободная зона".

За последние 12 лет в портфолио Портман добавились главные роли в более чем 20 кинокартинах. Наиболее заметными из них были "Призраки Гойи" (2006), "Еще одна из рода Болейн" (2008), "Черный лебедь" (2010) и еще примерно десяти картинах. За роль в "Черном лебеде" она была удостоена премии "Оскар".

В июне 2011-го Натали стала матерью, а в августе 2012-го она вышла замуж за отца ее сына Алефа – Бенджамина Мильпье.

В январе 2014-го Портман приступила к съемкам своего первого фильма "Повесть о любви и тьме", премьера которого состоялась в Каннах в мае 2015-го.

Натали Портман – убежденная сторонница Демократической партии США, поддерживала на выборах Барака Обаму и Хиллари Клинтон, осуждала "расистскую" политику правительства Биньямина Нетаниягу.