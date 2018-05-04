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Досуг

Как читать Библию? Александр Генис отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Александр Генис
Александр Генис и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Генис – писатель, литературовед, журналист, "не фетишист книги", который считает, что книги надо читать "для того, чтобы получать наслаждение", и посвятил этой теме книгу "Камасутра книжника".

Ребенок спросил: "Как читать Библию?" "Библия построена на повторах. Она ритмизована таким образом, что повторы вводят человека в транс", – говорит Генис, рекомендуя читать Книгу книг вслух, нараспев, двигаясь в такт мелодии библейского стиха. Именно так он сам читал "Книгу Иова".

Писатель рассказывает, что в музеи ходит "как верующий – к алтарю". "Искусство как паломничество – замечательная вещь", – говорит Александр Генис, отвечая на детский вопрос "Зачем ходить в музеи?"

Когда разговор заходит о вере, Генис цитирует самого себя (из книги "Сладкая жизнь"): "Я так уважаю все религии, что ни одной не верю".

Программа "Детский недетский вопрос" с Александром Генисом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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