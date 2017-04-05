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Идеальная грудь: итоги международного исследования

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Большинство людей в мире считают идеальным средний размер женской груди
Более 55% женщин устраивает размер их груди
Около трети назвали идеальным большой размер груди
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Международная группа DrEd, специализирующаяся на онлайн-консультациях медицинского характера, провела исследование по поводу "идеального размера женской груди", опросив 2 тысячи мужчин и женщин в США и Европе.

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Результаты этого исследования цитируют многие СМИ, в частности британское издание Daily Star.

Результаты проведенных опросов показали, что большинство людей в мире – почти 54% мужчин и более 60% женщин – считают идеальным средний размер женской груди. При этом около трети – более 35% мужчин и 30,5% женщин – назвали идеальным большой размер груди. Маленький размер считают идеальным 11% мужчин и 9% женщин.

70% респондентов заявили, что они довольны тем, как выглядит грудь их сегодняшнего сексуального партнера. 21% дали нейтральную оценку. И только 9% выразили недовольство.

Более 55% женщин, участвовавших в опросе, сказали, что их устраивает размер их груди.

В целом, как отмечают исследователи, в ходе опроса подтвердились публиковавшиеся ранее выводы сексологов по поводу того, что удовлетворенность партнеров друг другом в значительно большей степени зависит от их взаимоотношений, чем от того, насколько они довольны телами друг друга.

Сексологи настоятельно рекомендуют женщинам следить за своей физической формой, заниматься спортом, больше двигаться, больше находиться на свежем воздухе. При этом они советуют не спешить с принятием решений по поводу хирургического изменения форм своего тела, особенно когда речь идет об увеличении или уменьшении размера груди.

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