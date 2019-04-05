"Думать надо меньше". Михаил Лабковский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи снова стал известный психолог Михаил Лабковский. Прошлый разговор с ним состоялся в ноябре 2017 года.

"Совесть придумана взрослыми для того, чтобы манипулировать детьми", – считает Лабковский.

Далее звучит программное заявление: "Моя идеология: думать надо меньше. Я считаю, что жить надо эмоциями".

Трехлетнему мальчику, который "хочет всё", он подарил бы внимание родителей. 18-летнему юноше – избавление от страданий, свойственных этому возрасту. "Всем людям хочется подарить способность получать от жизни радость", – говорит Михаил.

Формула успешности в мире взрослых, по его мнению, предельно проста: "Ты счастлив – ты успешный. Ты несчастлив – ты не успешный".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Лабковским

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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