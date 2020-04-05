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NEWSru.co.il :: Досуг5 апреля 2020 г., 20:04

"Заповедник 117": Путин просил не отвлекать! Налог на воздух. Кремль помогает только своим. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 117": Путин просил не отвлекать! Налог на воздух. Кремль помогает только своим. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 117-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Сечин, Мишустин, Песков и Собянин управляют "Титаником", который тонет в эпидемии коронавируса.
2. Золотов, Володин, Матвиенко, Мишустин, Шойгу и Путин придумывают новые налоги. Но только в качестве помощи беднеющим россиянам.
3. Путин-Бендер и кремлевский хор с новой песней о спасении активов Роснефти в Венесуэле.

Инфоповоды:
– В своем обращении к гражданам из-за ситуации с коронавирусом Владимир Путин вместо карантина объявил о нерабочей неделе.
– Объявлено о мерах поддержки граждан в период пандемии. В частности, их решено поддержать новым налогом - на проценты с банковских вкладов.
– Госдума в трех чтениях приняла законопроекты о штрафах за нарушение карантина.
– Правительство России за 3,5 млрд. долларов выкупило активы Роснефти в Венесуэле.
Первоначальная стоимость активов оценивалась в 8,5 миллиардов долларов, но после введения американских санкций они обесценились практически до нуля.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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