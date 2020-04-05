"Заповедник 117": Путин просил не отвлекать! Налог на воздух. Кремль помогает только своим. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 117-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Сечин, Мишустин, Песков и Собянин управляют "Титаником", который тонет в эпидемии коронавируса.

2. Золотов, Володин, Матвиенко, Мишустин, Шойгу и Путин придумывают новые налоги. Но только в качестве помощи беднеющим россиянам.

3. Путин-Бендер и кремлевский хор с новой песней о спасении активов Роснефти в Венесуэле.



Инфоповоды:

– В своем обращении к гражданам из-за ситуации с коронавирусом Владимир Путин вместо карантина объявил о нерабочей неделе.

– Объявлено о мерах поддержки граждан в период пандемии. В частности, их решено поддержать новым налогом - на проценты с банковских вкладов.

– Госдума в трех чтениях приняла законопроекты о штрафах за нарушение карантина.

– Правительство России за 3,5 млрд. долларов выкупило активы Роснефти в Венесуэле.

Первоначальная стоимость активов оценивалась в 8,5 миллиардов долларов, но после введения американских санкций они обесценились практически до нуля.



Все выпуски "Заповедника" (DW)