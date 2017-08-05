Обнаженные стюардессы и пилоты в рекламе казахского сервиса: провокация удалась

В социальных сетях и СМИ широко обсуждают рекламу казахстанского сервиса покупки авиабилетов Chocotravel после того, как на YouTube 2-3 августа были размещены два провокационных видеоролика.

Сначала вышла "женская версия": обнаженные девушки-стюардессы, вся одежда которых состояла из пилоток и шейных платков, произносят рекламный текст, по мере того, как камера отъезжает, они прикрывают нижнюю часть тела пилотками.

Многие комментаторы назвали эту рекламу "сексистской". Но на следующий день появилась "мужская версия" с обнаженными пилотами в фуражках и галстуках, по тому же сценарию.

Некоторым эта кампания показалась вульгарной. Однако цель достигнута: за несколько дней рекламные ролики просмотрели сотни тысяч потенциальных клиентов. И число просмотров растет на фоне публикаций таких популярных СМИ, как британская Daily Mail или российское агентство РИА Новости.