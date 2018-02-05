Галь Гадот попала на обложку Vanity Fair и названа самой сексуальной в мире

Специальный выпуск американского журнала Vanity Fair Hollywood Portfolio посвящен общественному движению #MeToo и звездам кино, сцены и журналистики, поддержавшим женщин, заявивших о себе как о жертвах сексуального насилия.

Журнал разместил на обложке фотографии 13-ти знаменитостей, в числе которых оказалась израильтянка Галь Гадот, добившаяся смены режиссера проекта "Чудо-женщина" – на место Бретта Рэтнера, которого семь женщин обвинили в сексуальных домогательствах, пришла Пэтти Дженкинс.

Помимо Гадот на коллективной фотографии, сделанной Энни Лейбовиц, показаны телеведущая Опра Уинфри, актрисы Николь Кидман, Джессика Честейн, Риз Уизерспун и Клэр Фой, актриса и певица Зендая, журналист Грейдон Картер, актеры Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд, Майкл Джордан, Майкл Шеннон.

Участников этой фотосессии снимали по отдельности или небольшими группами. Был среди них и 14-й – актер Джеймс Франко. Но его фотографию, по решению редакции, убрали с обложки после того, как несколько актрис обвинили Джеймса в сексуальных домогательствах и выразили возмущение тем, что назвал себя борцом против этого явления на церемонии вручения "Золотого Глобуса".

2017 год был исключительно успешным для израильтянки Галь Гадот. Она впервые в карьере оказалась в первой тройке самых кассовых актеров по версии Forbes (хотя по годичному доходу пока не входит и в первую двадцатку). При этом о фильмах с ее участием, запрещаемых к показу во многих мусульманских странах – только потому, что она израильтянка и служила в ЦАХАЛе – писали все мировые СМИ, включая арабские и иранские. Ее "Чудо-женщина" была признана лучшей сыгранной киноролью по версии журнала Entertainment.

И еще одно достижение: Галь Гадот в конце декабря 2017-го возглавила ТОП-100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала FHM. В прошлые годы, когда FHM считался одним из ведущих журналов для мужчин, эта новость наверняка имела бы резонанс. Но в январе 2016 года FHM отказался от выпуска печатного издания и "перешел в онлайн". Если о том, что в 2015-м Галь Гадот была единственной израильтянкой в "горячих сотнях" Maxim и FHM, писали все израильские СМИ, то в декабре 2017-го на тот факт, что израильтянка впервые возглавила ТОП-100 FHM, не обратило внимания ни одно израильское издание. Более того, сама Галь Гадот в своих блогах в Instagram и Twitter проигнорировала эту победу.

В первую десятку самых сексуальных женщин мира по версии FHM в декабре минувшего года, помимо Гадот, попали: актриса Эмилия Кларк ("мать драконов" из "Игры престолов"), модель Алексис Рен, актриса Марго Робби, актриса Скарлетт Йоханнсон, модель Лаис Рибейро, модель Эмили Ратажковски, актриса Меган Фокс, певица Бейонсе и актриса Дженнифер Лоуренс.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Затем была главная роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса. Галь замужем за бизнесменом Яроном Варсано, у них растут две дочери, причем младшую дочь Гадот родила в марте 2017-го, за несколько месяцев до выхода в прокат первого фильма "Чудо-женщина".