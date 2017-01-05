5 января 2017 г.
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Досуг

Весной в Израиле: МХТ имени Чехова

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:11 блог версия для печати фото
В апреле 2017 года Московский Художественный Театр имени А. П. Чехова

В апреле 2017 года Московский Художественный Театр имени А. П. Чехова под управлением Олега Табакова снов приезжает в Израиль. На этот раз с комедией "Примадонны" – одним из самых популярных спектаклей из репертуара театра.

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Сюжет спектакля отдалённо напоминает известный фильм "В джазе только девушки". Два молодых безработных актера случайно узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает своих потерявшихся в детстве племянниц, чтобы отдать им свои миллионы. Те самые совсем не лишние миллионы, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями, полную веселых перипетий и сюрпризов. Переодевшись в двух девушек, незадачливые актеры должны будут показать весь свой шарм и профессионализм.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Четверг, 5 января 2017 г.
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