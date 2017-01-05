Премьеры Большого театра в "Белом лебеде" Израильского балета

7 января в Израиле состоится единственное выступление прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой и премьера Большого театра Дмитрия Гуданова. Знаменитые танцовщики совместно с Государственным Израильским балетом представят спектакль "Белый лебедь".

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Труппа Израильского балета уже не первое десятилетие сохраняет искусство классического балета, привнося в него новый дух – дух неоклассики и модернизма, постоянно идя на интереснейшие балетные эксперименты. Один из таких экспериментов, мгновенно ставший хитом сезона – это балет " Белый лебедь", поставленный в Израиле греческим хореографом Адонисом Фониадакисом, последователем Марты Грэхам, на музыку французского современного композитора Жюльена Террида. Балет этот стал популярным за один вечер, впору назвать "Белого лебедя" Золушкой – так стремительно он завоевал любовь публики и признание критиков и профессионалов.

Признание настолько широкое, что 7 января 2017 года главные партии в этой поставке (в ее первой, "классической" части) вместе с труппой Израильского балета исполнят ведущие солисты Большого театра, мировые звезды – Евгения Образцова и Дмитрий Гуданов.

Общеизвестно, что солисты и премьеры Большого театра - наиболее талантливые русские артисты мирового балета. Так что, на какой бы спектакль с их участием вы бы ни пришли, удовольствие будет полным. Премьера Большого театра, народного артиста России Дмитрия Гуданова сам Алексей Ратманский – знаменитый хореограф - считает одним из лучших танцовщиков мира. "Балет состоит не из шага, вращения и прыжка, а из неуловимых вещей" - говорит Дмитрий Гуданов, обладатель драматического таланта и чувства стиля, виртуозной техники и почти действительно неуловимой ныне манеры Danse Noble – благородного танца, который считается образцовым для балетной классики. хотя Гуданову одинаково легко даются и классика, и современная хореография, самая разная стилистика, нюансы и интонация, контемпорари-пластика. Гуданов любит играть и танцевать "чрезвычайные эмоции". После окончания Московской государственной академии хореографии Дмитрий Гуданов был принят в труппу Большого театра, где с годами стал премьером.

В его репертуаре - все ведущие партии мирового классического балета, включая "Лебединое озеро", "Жизель", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и многие другие. Он также солировал в балетах Баланчина, Эйфмана, Ратманского, Лакотта, Форсайта и пр. Постоянный участник международного проекта "Звезды 21-го века", представления которого проходят в Торонто, в Токио, в Нью-Йорке, Париже и Каннах. Являлся партнером таких звезд мирового балета, как Ульяна Лопаткина, Светлана Лунькина, Алина Кожукару. Народный артист России, лауреат I премии Международного конкурса артистов балета в Париже и многих других.

Прима Большого тетра, заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" и международных конкурсов, Евгения Образцова родилась в Ленинграде в семье артистов балета Михайловского театра. В 2002 закончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой и была принята в труппу Мариинского театра, где в первый же сезон станцевала главную партию в балете "Ромео и Джульетта". В 2006 получила национальную театральную премию "Золотая маска" за роль Ундины в одноимённом балете французского хореографа Пьера Лакотта. Как приглашённая солистка выступала с труппой Королевского балета в театре Ковент-Гарден и в Парижской национальной опере. С 2012 года она — прима-балерина Большого театра, прима с феерическим блеском, совершенной техникой, идеальная балерина, фанатик профессии, не просто танцующая, а рассказывающая свои партии, рассказывающая "балетные" истории, умеющая полностью растворяться в образе персонажа, с удовольствием исполняющая партии в современных балетах и не пытающаяся "закрепоститься" по ее словам только в классических рамках. Она – ныне московская балерина, но с привитым петербуржским стилем, внутренней силой, настоящим балетным апломбом. Евгения Образцова являлась приглашенной солисткой лучших театров мира, в том числе Римской Оперы, Королевского балета Ковент-Гарден, Парижской национальной оперы и т.д. Она - обладательница множества престижных наград, в том числе, Международной балетной премии Dance Open в номинации "Мисс Виртуозность". Евгения Образцова не стремится ограничивать себя рамками узкого амплуа, прислушиваться к стереотипам и идти на поводу у консервативных привычек. Главное для актрисы — прожить, сыграть роль так, чтобы зритель поверил увиденному на сцене.

"Белый лебедь" - интригующий спектакль, где знакомая всем, размеренная, выверенная по нотам и жестам, торжественная постановка "Лебединого озера" Льва Иванова сочетается с бешеной энергий и скоростью Фониадакиса, облачившего танцовщиков в облегающие цвета терракоты трико, так что они становятся похожими на фигуры атлетов с росписи старинных греческих ваз. Два хореографа в одном балетном пространстве – Иванов и Фониадакис – и новый балетный ландшафт, где белый лебедь оказывается частью античных мифов при сочетании выверенной, размеренной классики и безумного темпа Фониадакиса и всегда прекрасной музыкой Чайковского.

"Белый акт" "Лебединого Озера" - жемчужина мировой классики - драматически переходит в современный балет Андониса Фониадакиса. Премьеры Большого театра показывают свое мастерство в "Белом", классическом, акте "Лебединого озера".

Балеты Фониадакиса – минималистичны, они сочетают классическую технику танца с современными и авангардными тенденциями хореографии. В них много убыстренного темпа, динамики, ритма. Хореограф, танцор, режиссер Андонис Фониадакис родился в Греции. С сентября 2016 года он возглавит Греческий Национальный балет. Фониадакис - весьма известный европейский хореограф, ниспровергатель прежних канонов.

"Лебединое озеро" - балет, который наиболее часто ставится во всём мире, остается при этом сложным философским произведением, полным символов. Это балет о человеческой сущности, о неутолимой жажде с первого шага жизни хотеть все знать, постичь, обладать. С 1893 года "Лебединое озеро" в версии Петипа-Иванова стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении почти 140 лет считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры. Но сейчас из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые сценические партитуры. Поэтому "Лебединое озеро" – это всегда новый и всегда иной балет.

Публикуется по материалам PR-агентства