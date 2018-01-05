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Досуг

"Талант - это закваска, данная Богом". Настоятель Гевонд Вардапет отвечает на детские вопросы

время публикации: 05:42 | последнее обновление: 05:42 блог версия для печати фото
Гевонд Вардапет
Гевонд Вардапет и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Гевонд Вардапет – настоятель монастыря Святых Архангелов в Иерусалиме.

Разговор начинается с вопроса девятилетнего мальчика: "Что такое талант и зачем он дается людям?" По словам Гевонда, талант – это закваска, данная Богом всякому человеку, для приумножения и для того, чтобы делиться этим с другими. "Даже улыбку подарить – это своего рода талант", – говорит он. Если не реализовать талант, то в человеке он начинает бродить завистью к талантам других, считает священник.

На детский вопрос о том, как позвонить Богу, настоятель отвечает так: "Надо просто отключить своё, чтобы услышать его голос".

Отвечая на вопросы детей и ведущего, армянский священник делится своим отношением к чудесам и, в частности, к ежегодному чуду схождения "благодатного огня" в иерусалимском Храме гроба Господня. При этом он говорит о том, что людям нужны нефальшивые сказки.

Когда разговор заходит о творчестве, Гевонд Вардапет произносит: "Творчество похоже на текущую реку, остановиться – значит превратиться в болото".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Гевондом Вардапетом

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