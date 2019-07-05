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Досуг

От умных книг к волшебным. Евгений Коган в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Евгений Коган
Евгений Коган и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал книжный человек Евгений Коган – писатель, совладелец тель-авивского книжного магазина "Бабель", считающий, что книги надо читать, "чтобы жить". Он прочитал великое множество умных книг, но, будь у него возможность попасть в книгу, выбрал бы сказочную сагу про Гарри Поттера. Говорить о том, как бы он распорядился волшебной палочкой, отказывается.

Испытывает страх перед возможностью исполнения загаданного желания, понимая, что оно может исполниться не так, как предполагалось заказчиком.

На вопрос "Веришь ли ты в Бога?" отвечает: "Я не верю. Но в Бога".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Коганом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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