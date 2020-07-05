"Заповедник 130": Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки. Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 130-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Володин, Памфилова, Матвиенко и Терешкова с песней об успешно завершившемся голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
2. Мировые лидеры Меркель, Трамп, Путин, Дуда, Макрон и Си в романтической комедии "Берлин слезам не верит".
3. Памфилова, Володин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Золотов, Поклонская, Песков, Лавров, Шойгу, Киселев, Симоньян, Соловьев и Скабеева читают стихи о поправках в Конституцию.
Инфоповоды:
– 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию.
– Президент Трамп объявил о выводе части американских войск из Германии.
– Канцлер Меркель заявила о том, что Европе "надо задуматься о мире без глобального лидерства США".
– В Польше состоялся первый тур президентских выборов.
Все выпуски "Заповедника" (DW)