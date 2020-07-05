"Заповедник 130": Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 130-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Володин, Памфилова, Матвиенко и Терешкова с песней об успешно завершившемся голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

2. Мировые лидеры Меркель, Трамп, Путин, Дуда, Макрон и Си в романтической комедии "Берлин слезам не верит".

3. Памфилова, Володин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Золотов, Поклонская, Песков, Лавров, Шойгу, Киселев, Симоньян, Соловьев и Скабеева читают стихи о поправках в Конституцию.



Инфоповоды:

– 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию.

– Президент Трамп объявил о выводе части американских войск из Германии.

– Канцлер Меркель заявила о том, что Европе "надо задуматься о мире без глобального лидерства США".

– В Польше состоялся первый тур президентских выборов.



Все выпуски "Заповедника" (DW)