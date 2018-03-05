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Досуг

90-я церемония вручения премий "Оскар": номинации и лауреаты

время публикации: 06:26 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (это ее шестой "Оскар")
Лучший актёр – Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"
Лучший фильм – "Форма воды"
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Вечером в воскресенье, 4 марта, в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby Theatre состоялась 90-я торжественная церемония вручения кинематографических премий "Оскар". Главным ведущим церемонии в этом году стал комик Джимми Киммел.

- Церемония вручения 90-й премии "Оскар". Фоторепортаж

Триумфаторами стали создатели фильма "Форма воды", получившего четыре "Оскара" – в том числе, в самых престижных номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа".

Три статуэтки достались создателям фильма "Дюнкерк". По два "Оскара" получили картины "Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также мультфильм "Тайна Коко".

Номинации и лауреаты

Лучший фильм – "Форма воды", фэнтезийная мелодрама, действия которой происходят примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в холодной войне.

Лучшая режиссёрская работа – Гильерме Дель Торо (Мексика), "Форма воды"

Лучший актёр – Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (это ее шестой "Оскар")

Лучший актёр второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни, "Тоня против всех"

Лучший оригинальный сценарий – Джордан Пил, "Прочь"

Лучший адаптированный сценарий – Джеймс Айвери, "Зови меня своим именем"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич и Эдриан Молина)

Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили)

Лучшая музыка к фильму – Александр Депла, "Форма воды"

Лучшая песня к фильму – "Remember Me" Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес ("Тайна Коко")

Лучший монтаж – "Дюнкерк"

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший дизайн фильма – "Форма воды"

Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить"

Лучший звук – "Дюнкерк"

Лучший звуковой монтаж – "Дюнкерк"

Лучшие визуальные эффекты – "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший грим и причёски – "Темные времена" ("превращение" актера Гэри Олдмана в Уинстона Черчилля)

Лучший полнометражный документальный фильм – "Икар" (режиссер Брайан Фогель заявил, что посвящает награду за фильм о российском спорте информатору WADA Григорию Родченкову)

Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405-м шоссе"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Немое дитя"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Дорогой баскетбол"

Более полный и подробный список номинантов и лауреатов (англ.)

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