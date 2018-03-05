90-я церемония вручения премий "Оскар": номинации и лауреаты

Вечером в воскресенье, 4 марта, в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby Theatre состоялась 90-я торжественная церемония вручения кинематографических премий "Оскар". Главным ведущим церемонии в этом году стал комик Джимми Киммел.
- Церемония вручения 90-й премии "Оскар". Фоторепортаж
Триумфаторами стали создатели фильма "Форма воды", получившего четыре "Оскара" – в том числе, в самых престижных номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссёрская работа".
Три статуэтки достались создателям фильма "Дюнкерк". По два "Оскара" получили картины "Темные времена" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также мультфильм "Тайна Коко".
Номинации и лауреаты
Лучший фильм – "Форма воды", фэнтезийная мелодрама, действия которой происходят примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в холодной войне.
Лучшая режиссёрская работа – Гильерме Дель Торо (Мексика), "Форма воды"
Лучший актёр – Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"
Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд за роль Милдред Хейз, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (это ее шестой "Оскар")
Лучший актёр второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни, "Тоня против всех"
Лучший оригинальный сценарий – Джордан Пил, "Прочь"
Лучший адаптированный сценарий – Джеймс Айвери, "Зови меня своим именем"
Лучший анимационный полнометражный фильм – "Тайна Коко" (режиссеры Ли Анкрич и Эдриан Молина)
Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили)
Лучшая музыка к фильму – Александр Депла, "Форма воды"
Лучшая песня к фильму – "Remember Me" Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес ("Тайна Коко")
Лучший монтаж – "Дюнкерк"
Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший дизайн фильма – "Форма воды"
Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить"
Лучший звук – "Дюнкерк"
Лучший звуковой монтаж – "Дюнкерк"
Лучшие визуальные эффекты – "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший грим и причёски – "Темные времена" ("превращение" актера Гэри Олдмана в Уинстона Черчилля)
Лучший полнометражный документальный фильм – "Икар" (режиссер Брайан Фогель заявил, что посвящает награду за фильм о российском спорте информатору WADA Григорию Родченкову)
Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405-м шоссе"
Лучший игровой короткометражный фильм – "Немое дитя"
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Дорогой баскетбол"
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