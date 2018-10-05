"Ни дня без дела". Юз Герштейн накануне 100-летия отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Иосиф (Юз) Абрамович Герштейн – кинооператор, режиссер и сценарист. Создатель множества документальных фильмов, самый известный из которых "Оглянись, товарищ", снятый в 1967-м и сразу же запрещенный к показу в СССР, вскоре может быть восстановлен.

Через полгода Иосиф Абрамович празднует 100-летний юбилей. "Старый человек с юной душой", – говорит о себе Юз, начинающий каждое утро с песни.

"Человек должен стремиться жить – любой ценой", – полагает он.

О секрете долголетия: "Я ни дня не сижу без дела... Мне интересно, потому что каждый день я что-то придумываю. Иногда глупости, иногда важное что-то... Я беспрерывно думаю о создании чего-то".

Юз называет себя убежденным атеистом, хотя и не исключает, что какая-то высшая сила есть: "С удовольствием бы верил (в Бога). Но если можно убить шесть миллионов и среди них грудных детей... Что-то тут неладно".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юзом Герштейном

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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