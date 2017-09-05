Ленинград: 20 лет на радость

14 сентября в Тель-Авиве пройдет юбилейный концерт группировки "Ленинград". Выступление в рамках юбилейного тура "Двадцать лет на радость" - немыслимо, но вот уже почти четверть века команда Шнура не теряет актуальности, всегда свежа и злободневна, всегда бьет в точку.

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Шнур демонстрирует нам, что это такое - отвечать на вызовы времени. Он изменчив, как и эпоха, в которой он чувствует себя, будто рыба в воде. Видеоклипы "Ленинграда" мгновенно набирают миллионы просмотров на Youtube, песни моментально начинают звучать отовсюду, где вообще хоть иногда играет русская музыка - и никакая отвязность, никакая брутальность и никакая матерность лексики тому не помеха.

"Ленинград" тонко чувствовал нерв эпохи в начале 2000-х, и казалось, что Шнур и его команда навсегда останутся эдакой приметой времени, цинично-развязных российских "нулевых", "вэ-вэ-вэ-ленинград-эcпэбэ-точка-ру"… А они взяли и переизобрели себя. И еще раз переизобрели. И из певца сокровенных желаний только нарождавшегося в России класса офисных работников Шнур превратился вдруг в певца свободы в принципе. Не певца протеста, надо уточнить, а именно внутренней, самой важной, свободы.

И с этих вот позиций группировка "Ленинград" начала исполнять песни, которые справедливо было бы назвать "энциклопедией русской жизни начала XXI века". Герои (и героини!) песен постоянно меняются, не меняется только одно - отклик слушателя (и зрителя). Сказать, что "Ленинград" заново набрал популярность, было бы неверно. Популярность "Ленинграда" после 2014 года затмила всё, что было до этого. Видеоклипы превратились в натуральные короткометражки, возможно — мюзиклы. О жизни. О современности. О свободе, которую не купишь, не продашь, не задушишь, не убьешь. О разном. За 20 лет много песен накопилось.

Шнур не теряет чувства юмора, иногда переходя на злобную сатиру, иногда скатываясь в лирику. Но стоит "Ленинграду" заиграть "…на Лабутенах, нах" - и зал, как зачарованный, подпевает - "…в ошеломительных штанах!" Потому что - ну а что остается делать? Искусство объединяет!

Публикуется по материалам PR-агентства