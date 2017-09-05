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Тимур Шаов: "Я не смог бы дружить с человеком злым, агрессивным и наглым"

время публикации: 11:57 | последнее обновление: 11:57 блог версия для печати фото
Известный поэт, автор и исполнитель собственных песен Тимур Шаов привозит в Израиль программу "При чем тут Фрейд?"

Известный поэт, автор и исполнитель собственных песен Тимур Шаов вместе с музыкантами-виртуозами Михаилом Маховичем (мандолина) и Николаем Григорьевым (гитара) привозит в Израиль новую программу "При чем тут Фрейд?". Накануне гастролей организаторы задали Тимуру Шаову несколько вопросов по телефону.

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Тимур Султанович, часто журналисты пытаются вписать ваше творчество в рамки какого-то музыкального направления, хотя на самом деле трудно отнести ваши работы однозначно к какому-то жанру. Спорите ли вы с ними? И любите ли спорить вообще?

Я уже 20 лет пою песни, и все 20 лет мне задают вопрос, а к какому жанру вы относитесь? Людям важно классифицировать, привязать бирочку и поставить тебя на полочку, где стоит шансон, рок или бардовская песня. А мне кажется, что я работаю на стыке жанров, и очень этим доволен. Куда-то меня относить довольно сложно, хотя, конечно, я ближе к бардовской песне, и езжу на все бардовские фестивали с большим удовольствием. И меня в бардовской среде нормальные люди уважают. Но трудно сказать, что я бард в чистом виде. Тем более жанр у меня юмористический. Артистом эстрады меня не назовёшь. Бог его знает, кто я такой. Но я совершенно не переживаю, что не классифицирован. А спорить вообще я очень люблю еще с юности, потому что это упражнение для ума. У нас в юности были даже споры ради споров. Мы могли спорить на какую-то тему, а потом даже иногда менялись местами. Есть такой приём этопея - это когда ты становишься на место своего оппонента и находишь аргументы в пользу его точки зрения. Это очень помогает понять другого человека. Об этом приеме хорошо бы вспоминать, когда разгораются агрессивные споры в соцсетях. Ты можешь быть не согласен, но хотя бы попытайся понять мотивы другого человека, и, может быть, у тебя не будет такой агрессии к нему. Ведь у него есть причины так думать и говорить. Единственный путь к примирению - попытаться понять собеседника.

Тимур Султанович, вы были в Израиле с гастролями в 2015 году. Что изменилось за два прошедших года в вашей жизни? У детей? В творчестве? В стране?

В моей жизни, в общем-то, ничего кардинально не изменилось. На вопрос "Как дела?" отвечаю: "Слава богу, без новостей". Достаточно того, что в стране все сильно изменилось и не могу сказать, что в лучшую сторону. У детей изменений много, два года в юности большой срок: сын окончил ординатуру по хирургии, дочь - Высшую школу экономики, а младшая дочь перешла в пятый класс.

Чем новый альбом "При чем тут Фрейд?" отличается от предыдущих? Вы остались верны себе, он написан в таком же стиле? Стоит ли слушателям ждать сюрпризов?

Стиль, конечно, не изменился, это все тот же юмор и сатира, но по звучанию этот альбом будет отличаться от предыдущих, мне нравится и материал, который я написал, и то, как мы его аранжировали, будет и рэп, и рок-н-ролл, и мексиканская, и вкрапления китайской и индийской музыки. И даже классический струнный квартет. Альбом получился эклектичный, а это то, что я очень люблю.

Однажды вы рассказывали про своего друга, ставшего прототипом героя песни "Один день дяди Жоры"- простого работягу, верящего во все, что говорят по телевизору, который будил вас в 7 утра в воскресенье в Пасху со словами: "Вставай, мусульманин, разговляться пора". У вас много друзей? С кем вы можете дружить, а с кем – нет? Что для вас значит дружба?

Друзей у меня много, хотя говорят, что друзей много не бывает. Бывает! Есть, конечно, несколько наиболее близких. Что для меня дружба? Есть такое определение любви – любовь – это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Мне кажется, это определение применимо и к дружбе. Мы с друзьями смотрим в одну сторону, у нас близкие взгляды на жизнь. Я бы не смог дружить с человеком злым, агрессивным и наглым.

Вы как-то себя описали следующими словами: "По отцу – черкес, по матери – ногаец, по культуре – русский, по друзьям – еврей". Вы хотите сказать, что большинство ваших друзей – евреи?

Мои друзья люди самых разных национальностей - русские, армяне, карачаевцы, черкесы и, конечно, очень много евреев, с некоторыми я подружился уже тогда, когда начал гастролировать. Поначалу они организовывали концерты, у кого-то я просто останавливался в доме, а потом, с годами, это переросло в настоящую дружбу, как, например, с замечательным Нью-Йоркским фотохудожником и писателем Марком Копелевым. В Израиле сейчас живут два моих близких друга еще из "прошлой" жизни - в Хайфе Миша Пономарев, которому посвящена песня "Письмо Израильскому другу" и в Нетании - Андрей Коротков, совсем "свежий" оле, репатриировавшийся два года назад. Предвкушаю веселую встречу.

У Жванецкого в одном из монологов есть такая фраза: "не можешь любить - сиди, дружи". Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, по-вашему?

Конечно, возможна, если большего не допускают этические барьеры! Иногда хорошо, если дружба имеет легкий эротический подтекст, женщина знает, что она вам нравится, и даже этим пользуется, ну и слава богу. Черту вы не переходите - и хорошо.

Публикуется по материалам PR-агентства

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