"The Swingle Singers" выступят в Израиле на Рош а-Шана

"The Swingle Singers" - выдающийся септет, исполняющий музыку a’cappella, вновь приезжает на гастроли в Израиль. "The Swingle Singers" - ансамбль, любимый во всех странах земного шара, благодаря эффектной музыке а’капелла, репертуару от барокко до джаза и, конечно же, уникальному сценическому обаянию. Несмотря на несколько поколений сменившихся участников состава, "The Swingle Singers" по-прежнему популярны. Их знают и ждут, помня как "Свингующие певцы" произвели сенсацию, обратив "Хорошо темперированный клавир" Баха в джаз. Затем они превращали фуги, мадригалы, классико-романтические оркестровые увертюры и многое другое в хоровые свинговые композиции, так и не раскрыв тайны, как им удается имитировать семью голосами звучание симфонического оркестра.

В марте 2017 года "The Swingle Singers" представили свой новый альбом "Folklore", представляющий собой "золотую" коллекцию фольклорной музыки. Релиз стал результатом путешествий и сотрудничества с исполнителями фольклора в разных странах мира. Речь идет о хорошо известных композициях, которые стали шедеврами благодаря оригинальной аранжировке "The Swingle Singers". Релиз "Folklore" стал поводом для нового турне, в рамках которого, 22 и 23 сентября любимый коллектив выступит и в нашей стране.

"The Swingle Singers" появился в начале 1960-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов под руководством американского музыканта – вокалиста и пианиста Уорда Свингла. Его именем и был назван ансамбль и носит его до сих пор. Во Франции первые участники "Свингла" работали с такими выдающимися исполнителями, как Эдит Пиаф, Мишель Легран и Шарль Азнавур. Но вскоре у основателя группы Уорда Свингла появилась идея исполнять вокальным ансамблем инструментальную музыку. Дебютным альбомом в 1963 году стал диск "Jazz Sebastian Bach", принесший ансамблю мировую славу и первую премию "Грэмми" (этот дебютный альбом получил прекрасные отзывы от кумиров "The Swingle Singers" Глена Гульда, Эллы Фицджеральд, Йегуды Менухина и других).

За Бахом настал черед Вивальди, венских классиков, романтиков, фольклора и джазовых композиций. В первый - уже исторический - состав ансамбля входили сам Уорд Свингл, Ане Жермен, Жанет Бокомон, Жан Кусак, Кристиан Легран (сестра Мишеля Леграна), Клодин Меньер, Клод Жермен и Жан-Клод Бриодин. За 47 прошедших лет в The Swingle Singers сменилось множество певцов, да и сам ансамбль перебрался из Парижа в Лондон еще в 1973 году - так что, с тех пор он английской выделки.

Сейчас репертуар "The Swingle Singers", построившего для слушателей и своих поклонников мост между джазом и классикой, эстрадой и барочной музыкой, доказавшего что для того, чтобы петь Баха, Моцарта и музыку барокко, нужно обязательно пройти через свинг и би-боп и импровизацию, насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров и стилей. За годы существования ансамбль выступал на всех континентах и на самых знаменитых сценах мира, дал более 4000 концертов, выпустил десятки дисков. Более того - уникальная вокальная техника "The Swingle Singers" побудила современных композиторов писать музыку специально для них. Лучший тому пример - знаменитый итальянский композитор-авангардист Лучано Берио, написавший для "The Swingle Singers" сюиту "А Ронне", оперу "Ничто" и знаменитое произведение "Sinfonia" для оркестра, восьми голосов, органа, клавесина и фортепиано на слова Леви-Стросса, Беккета и самого Берио.

При всем вышеперечисленном, всех регалиях и пяти премиях "Грэмми" "The Swingle Singers" никогда всерьез не заявлял о себе как о чисто джазовом ансамбле. В сущности, это великолепной образец эстрады высочайшего класса, взявшей на вооружение великих мастеров прошлого и лучшие джазовые приемы, обновляющийся за счет новых аранжировок, самого современного звучания и растущей аудитории поклонников.

