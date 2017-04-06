6 апреля 2017 г.
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Оргия в Нью-Йорке в голливудском стиле: 75 женщин и 25 мужчин

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
Оргия в Нью-Йорке в голливудском стиле: 75 женщин и 25 мужчин
Оргия в Нью-Йорке в голливудском стиле: 75 женщин и 25 мужчин
Оргия в Нью-Йорке в голливудском стиле: 75 женщин и 25 мужчин
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Издание The New York Post опубликовало эксклюзивный материал о первой элитной эротической вечеринке, устроенной в Нью-Йорке калифорнийским клубом Snctm.

Ранее об этом клубе писали такие издания, как Esquire, Maxim, Playboy и другие.

Судя по публикациям, в рекламе клуб не нуждается. На закрытую вечеринку в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке было подано около тысячи заявок, каждая из них была рассмотрена, и приглашения получили только 100 человек: 25 мужчин и 75 женщин.

Причем для мужчины стоимость участия в одной вечеринке составляет $1.875 (если он приходит с подругой, стоимость входного билета сокращается на 375 долларов). Дам пропускают бесплатно. Годовой абонемент на все мероприятия клуба и особые услуги стоит 75 тысяч долларов.

Основатель клуба Деймон Лоунер делает ставку на богатых мужчин с хорошими манерами, предпочтительно молодого и среднего возраста (до 60 лет). Приглашенные женщины обычно не старше 40. Помимо специально обученных жриц любви и актеров, в играх и оргиях могут участвовать все желающие.

Желательным элементом наряда во время вечеринки являются маски – кружевные, белые, золотые. Впрочем, некоторые участники эротических развлечений в Нью-Йорке сочли возможным не скрывать свои лица.

Многое во время вечеринок Snctm напоминает эпизоды фильма "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика или более современных вариаций на тему "Пятидесяти оттенков серого".

В публикации The New York Post среди участников оргий упомянуты 26-летний русский, в визитной карточке которого было указано "chief technology officer", некий Джош с девушкой в эротичном черном белье, студентка из семьи мормонов по имени Кэти, к 3 часам ночи пережившая сексуальные приключения с шестью партнерами, развлекавшийся с ней "сахарный папа" и другие персонажи.

Следующая вечеринка намечается в Голливуде и пройдет в конце апреля, а 13 мая Snctm вновь соберет гостей на Манхэттене.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Раввинатский суд приравнял вечеринки с обменом секс-партнерами к измене
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 марта 2015 г.
В Эмиратах судят участников "интернациональной оргии", устроенной офицерами
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2014 г.
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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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