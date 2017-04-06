6 апреля 2017 г.
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Досуг

Участники конкурса "Евровидение-2017" приняли участие в озеленении Израиля

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Участники конкурса "Евровидение-2017" приняли участие в озеленении Израиля

Участники международного музыкального конкурса "Евровидение-2017" из 29 стран находятся в Израиле в рамках промо-тура Israel Calling 2017 ("Израиль зовет Европу"), организаторами которого выступили министерства туризма, иностранных дел и по делам Иерусалима, муниципалитеты Тель-Авива – Яффо и Герцлии, организация StandWithUs и ЕНФ-ККЛ.

Своих представителей в эту поездку отправили Австрия, Албания, Армения, Беларусь,Бельгия, Болгария, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Финляндия, Франция, ФРГ, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция.

5 апреля Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль организовал в Президентском лесу (Яар а-Наси) посадку деревьев с участниками конкурса "Евровидения", который пройдет в мае в Киеве. В этот же день состоялся концерт театральном клубе ("Моадон а-театрон").

Промо-тур Евровидения Israel Calling проводится в Израиле второй год. В прошлом году конкурсанты заложили Рощу Евровидения в Президентском лесу, где проходят посадки деревьев и в этом году. Посадки в роще Евровидения музыкантами из десятков стран проводятся в рамках запланированных мероприятий в честь 115-й годовщины ЕНФ-ККЛ.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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