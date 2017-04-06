Романтик российской эстрады Валерий Меладзе отмечает юбилей в Израиле

6 апреля в Израиле начинаются гастроли Валерия Меладзе: один из самых романтичных и популярных звезд российской эстрады представит в нашей стране свою новую юбилейную программу, в которой прозвучат самые популярные композиции любимого артиста, а также совершенно новые песни.

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Израильского зрителя ждет настоящий праздник романтической музыки, каждая нотка которой дышит верой в чудо, преклонением перед женщинами и большой искренней любовью – счастливой, несбыточной, манящей и желанной.

Валерий Меладзе – лауреат многих эстрадных конкурсов и обладатель престижных наград. Он входит в десятку самых популярных и востребованных российских исполнителей – на счету артиста десять альбомов.

Израильские поклонники таланта Валерия Меладзе знают: каждая из его песен представляет целую историю – иногда печальную, иногда – полную надежд, иногда – окрыленную счастьем, но всегда красивую, нежную, трепетную и искреннюю.. Его голос широкого диапазона и редкого тембра придает каждой песне неподдельную страстность, наполняет каждую строчку невероятной экспрессией.

Искренняя манера исполнения певца, бархатный тембр его голоса, невероятное обаяние из года в год привлекают к артисту все большее число поклонников. В своих песнях он, словно талантливый художник, рисует все оттенки любви, раскрывая перед слушателями ее многоликость, таинственность и красоту.

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