"Территория неспокойствия". Режиссер Рома Либеров отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал режиссер Рома Либеров – автор документальных фильмов "Иосиф Бродский. Разговор с небожителем", "Написано Сергеем Довлатовым", "ИЛЬФИПЕТРОВ", "Сохрани мою речь навсегда" об Осипе Мандельштаме и др. По его словам, "только для себя" он занимается "попытками переводить русский язык в некое изобразительное искусство, и наоборот". "Самый большой успех – это возможность заниматься своим делом", – говорит Либеров.

Отчасти его ответ на детский вопрос о вечности был таким: "Всякое временное стремится к вечному, даже если это селфи в Инстаграме".

Рома дал неожиданное определение тому, что такое талант: "Это умение над чем-то кропотливо работать".

"Язык есть Бог", – произносит Либеров, который не верит в Бога, цитируя одно из интервью Иосифа Бродского.

Говоря о мечте, Рома Либеров вдруг признается, что хотел бы стать министром культуры Российской Федерации – он начал бы с переименования улиц с "погаными названиями", дав им имена литераторов, и лишил бы театры госфинансирования. "Культура – территория неспокойствия", – считает Либеров.

Программа "Детский недетский вопрос" с Ромой Либеровым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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