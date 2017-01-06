Балет "Белый лебедь" и новогодние шоу. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в субботу в Тель-Авиве, в зале "Гехал а-Тарбут", состоится единственное выступление прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой и премьера Большого театра Дмитрия Гуданова. Знаменитые танцовщики совместно с Государственным Израильским балетом представят спектакль "Белый лебедь".

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В пятницу в Ришон ле-Ционе, в зале "Меир ле-Тарбут", Московский цирк на льду представит шоу "Белоснежка и 7 гномов".

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В субботу в Холоне, в зале клуба "Штейнберг", всей семьей можно посетить новогоднее шоу "Ёлка в Кремле".

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В субботу в Кукольном театре Холона смотрите новогоднее шоу для детей "Супер-Ёлка или Привет, Ципа!"

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В пятницу в Яффо, в субботу в Хайфе можно посетить Рождественский венский бал, приуроченный к православному Рождеству.

- Приобрести билеты на Рождественский венский бал

В пятницу в Хайфе, в субботу в Реховоте Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера представляет детский спектакль "Новогодняя сказка – 12 месяцев".

- Приобрести билеты на спектакль "Новогодняя сказка – 12 месяцев"

В субботу в Ришон ле-Ционе Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера представляет "Новогодний карнавал в стране Мульти-Пульти".

- Приобрести билеты на "Новогодний карнавал в стране Мульти-Пульти"

В пятницу в Хайфе, в субботу в Ашдоде Театр "Маленький Принц" приглашает на "Новогодний бал для Золушки".

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В пятницу в Ашкелоне, в субботу в Кармиэле Театр Zero представляет новогоднее шоу "Баба Яга против Деда Мороза".

- Приобрести билеты на шоу "Баба Яга против Деда Мороза"

Хайфский театр в субботу показывает спектакль "Штрудель". В главных ролях Владимир Фридман и Елена Саханова.

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В субботу в Холоне, в спортивном центре "Гольда", пройдет Международная выставка кошек года. Организаторы обещают Новогодний карнавал с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и подарками.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il