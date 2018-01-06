18+
6 января 2018 г.
последняя новость: 17:28
Bолосатая девушка вышла замуж
Трагедия Гали из "Иронии судьбы"
Кто поверит, что ей 63?!
О вредном эффекте полезного масла
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:40 Британская еврейка с "русскими" корнями создает первый в мире музей вагины
09:36 "Неукрощенный строптивый". Актеру и певцу Адриано Челентано – 80
10:55 Концерт "7 роялей на одной сцене" и опера "Сон в летнюю ночь". Афиша на выходные
05:42 "Талант - это закваска, данная Богом". Настоятель Гевонд Вардапет отвечает на детские вопросы
11:48 Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу
10:16 "Африка в Яффо": искусство и тотемы Западной Африки - встреча-лекция с Эйнат Кляйн
09:06 Январские премьеры театра "Гешер"
13:21 Азбука Романа Мадянова
11:54 "Федра. Мистерия духа" театра Романа Виктюка – всего три спектакля 5, 6 и 7 января
10:27 В иерусалимской "Скицце" озвучили живопись и фотографию
Загрузка...
Досуг

"Неукрощенный строптивый". Актеру и певцу Адриано Челентано – 80

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
С Клаудией Мори, 1970 г.
ВСЕ ФОТО

Знаменитый музыкант, актер, эстрадный певец, кинорежиссер и композитор, Адриано Челентано, родился в 1938 году, в Милане, 6 января – в день Бефаны, праздника, когда принято разыгрывать друг друга. В 19 лет он впервые выступил перед публикой как певец, вместе с группой Rock Boys. А через год дебютировал в кино.

С тех пор его музыкальная и актерская карьера около двадцати лет шли "рука об руку": на экране Челентано пел и танцевал, а его кинопопулярность привлекла на концерты все больше зрителей. В 1964 году Челентано снялся в фильме "Тот странный тип", на съемках которого познакомился со своей будущей – и единственной – женой, Клаудией Мори.

Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки: за всю свою карьеру он спел около 600 песен, выпустил 41 студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах, среди которых "Укрощение строптивого", "Блеф", "Безумно влюбленный" и "Бинго-Бонго".

В конце 90-х Челентано заявил, что ему "надоело сниматься в кино", объяснив это низким качеством предлагаемых сценариев. Однако от музыки он не отказался, продолжая петь и записывать диски. В ноябре 2016 года вышел его новый диск, записанный вместе с певицей Миной.

Адриано Челентано неоднократно резко высказывался в адрес итальянского правительства. Он публично выступает против загрязнения окружающей среды, сноса архитектурных памятников, недобросовестности властей, а также против политической цензуры в средствах массовой информации.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 4 июля 2010 г.
Сын Адриано Челентано задержан за "незаконную" съемку на Красной площади
// NEWSru.co.il // Досуг // 6 января 2008 г.
Знаменитому итальянскому актеру Адриано Челентано исполняется 70 лет







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 6 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018