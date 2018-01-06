"Неукрощенный строптивый". Актеру и певцу Адриано Челентано – 80

Знаменитый музыкант, актер, эстрадный певец, кинорежиссер и композитор, Адриано Челентано, родился в 1938 году, в Милане, 6 января – в день Бефаны, праздника, когда принято разыгрывать друг друга. В 19 лет он впервые выступил перед публикой как певец, вместе с группой Rock Boys. А через год дебютировал в кино.

С тех пор его музыкальная и актерская карьера около двадцати лет шли "рука об руку": на экране Челентано пел и танцевал, а его кинопопулярность привлекла на концерты все больше зрителей. В 1964 году Челентано снялся в фильме "Тот странный тип", на съемках которого познакомился со своей будущей – и единственной – женой, Клаудией Мори.

Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки: за всю свою карьеру он спел около 600 песен, выпустил 41 студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах, среди которых "Укрощение строптивого", "Блеф", "Безумно влюбленный" и "Бинго-Бонго".

В конце 90-х Челентано заявил, что ему "надоело сниматься в кино", объяснив это низким качеством предлагаемых сценариев. Однако от музыки он не отказался, продолжая петь и записывать диски. В ноябре 2016 года вышел его новый диск, записанный вместе с певицей Миной.

Адриано Челентано неоднократно резко высказывался в адрес итальянского правительства. Он публично выступает против загрязнения окружающей среды, сноса архитектурных памятников, недобросовестности властей, а также против политической цензуры в средствах массовой информации.